Regardez St. Vincent jouer The Nowhere Inn sur Jimmy Kimmel Live!

St. Vincent s’est récemment arrêté par Jimmy Kimmel Live! pour interpréter “The Nowhere Inn” de son film du même nom.

L’ensemble Kimmel comprenait un diamant néon dans le sol clignotant en vert et blanc, et Annie Clark elle-même portait une folie plumeuse qui pourrait presque servir de costume de poulet pour Halloween. Son groupe d’hommes et de femmes portaient tous des perruques noires imitant sa coiffure, et l’écran derrière montrait des choristes avec la même coiffe clonée. Vous pouvez vérifier les performances ci-dessous.

Clark, Carrie Brownstein et The Nowhere Inn du réalisateur Bill Penz est sorti la semaine dernière. Clark et Brownstein ont récemment partagé une vidéo pour la chanson titre. Le mois dernier, Clark a publié une vidéo pour la chanson titre de son dernier album, La maison de papa.

The Nowhere Inn a reçu sa première mondiale au Festival du film de Sundance en janvier 2020, et la bande originale est arrivée dans son intégralité vendredi dernier.

St. Vincent est actuellement sur la route aux États-Unis. Sa tournée dans 23 villes a débuté en septembre à Portland dans le Maine et a fait des arrêts majeurs à travers les États-Unis, notamment à Nashville, Los Angeles et Boston, avant de se terminer vers la fin octobre. Les dates incluent également un certain nombre d’apparitions dans des festivals précédemment annoncés, tels que Life Is Beautiful à Las Vegas, Austin City Limits et Shaky Knees Festival à Atlanta.

Saint-Vincent joue les spectacles suivants :

22/09/ — Paso Robles, Californie @ Vina Robles

23/09 — Berkeley, Californie @ The Greek Theatre

09/24 — Los Angeles, Californie @ Hollywood Bowl

10/03 — Austin, Texas @ ACL

10/05 – Oklahoma City, OK @ The Criterion

10/07 – Kansas City, MO @ Uptown Theatre

10/08 – St. Louis, MO @ Pageant

10/09 – Nashville, TN @ Ascend Amphitheatre

11/10 — Philadelphie, Pennsylvanie @ The Met

14/10 — Boston, MA @ Boch Center – Théâtre Wang

10/15 – New Haven, CT @ College Street Music Hall

10/18 – Cleveland, OH @ Agora Theatre

20/10 – Détroit, MI @ Fillmore

22/10 – Atlanta, GA @ Festival Shaky Knees.

Achetez / diffusez la bande originale de The Nowhere Inn.