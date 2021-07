Regardez Stephen Pearcy interpréter Ratt Classics au Freedom Festival du Colorado

RATT chanteur Stephen Pearcy et son groupe solo se sont produits cette année Fête de la liberté le 26 juin au Arapahoe County Fairgrounds Event Center à Aurora, Colorado. Des séquences vidéo filmées par des fans du concert peuvent être vues ci-dessous.

Le mois dernier, poire a parlé à Vintage Rock Pod de son prochain suivi de 2018 “Voir à un frisson” album solo. Il a dit : “Tant de temps s’est écoulé depuis que nous avons commencé à écrire, Erik [Ferentinos] et moi — mon guitariste et co-auteur [for] la plupart de mon solo [stuff]. C’était il y a si longtemps. Et l’enregistrement a été fait; les chansons ont été écrites, genre, il y a six mois. Et ce fut un processus d’un an. Depuis, j’écris comme un idiot et j’écris avec lui, et toutes ces nouvelles chansons [came out]. Alors je suppose que nous allons faire un double disque et donner tout ce que vous avez – allez simplement là-bas et posez-le et disons: « Tiens. C’est ce qui se passe en deux ans quand on écrit des airs. Parce qu’ils sont bien différents. Ça va partout, ce disque. Notre nouveau bassiste, Jerry Montano, il a fait du temps dans BONJOUR; il est plus un écrivain/joueur agressif. Donc ces chansons pourraient être vraiment lourdes, lourdes ou elles pourraient être RATT sonnant, évidemment, si je les écris. J’essaie de les emmener dehors. J’essaie de faire beaucoup de choses différentes. Et ça va être intéressant, parce que ça va aller dans tous les sens, alors bonne chance.”

Selon poire, les fans ne devraient pas s’attendre à voir son nouveau LP solo avant 2022. “Ça a été repoussé”, a-t-il expliqué. “Nous allons essayer de traverser cette année. J’ai des choses à régler avec ce que le groupe RATTça va faire… Et une fois en studio, je ne déconne pas. C’est une chose que j’ai appris de [producer] Beau Hill, est-ce que tu fais bouger la merde. Ne perdez pas de temps. Et nous ne le faisons pas. Je fais claquer un fouet.”

Il y a moins de trois mois, le fondateur de 64 ans RATT le chanteur, qui s’est principalement concentré sur sa carrière solo alors que le groupe n’était pas sur la route, a abandonné le clip officiel d’une chanson solo inédite intitulée “Je ne veux pas en parler”. La piste a été écrite “vers les années 2000” entièrement par poire et fonctionnalités Stéphane au chant et à la guitare, Ferentinos à la guitare solo, Mike Duda à la basse et Greg D’Angelo à la batterie.

“Je ne veux pas en parler” arrivé deux mois après la sortie de poirela version de couverture de DURAN DURANle succès de 1981 “Les filles au cinéma”. Avant cela, poire a publié un autre nouveau single solo, “Vol de nuit”, une collaboration entre poire et Ferentinos, qui devrait apparaître le Stéphaneest le prochain LP.

poirele cinquième LP solo de , “Voir à un frisson”, est sorti en novembre 2018 via Frontières Musique Srl. La suite de 2017 “Briser” a été produit par Matt Thorne et poire et a été mixé et masterisé par Thorne et Ferentinos.

poire et bassiste Juan Croucier sont les seuls membres originaux restants dans RATTLa programmation actuelle de , qui a fait ses débuts en direct en juillet 2018 à Mulvane, Kansas. Le batteur les rejoint dans le groupe Pete Holmes (NOIR ET BLEU, JUAN CROUCIER DE RATT) et guitaristes Jordan Ziff (RASOIR) et Frankie Lindia.

En janvier, poire Raconté SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” qu’il était ouvert à l’idée de créer un nouveau RATT album avec tous les membres survivants de la formation classique du groupe.

RATT n’a pas sorti de nouvelle musique depuis les années 2010 “Infestation” LP.



