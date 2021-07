Regardez Steve-O révéler la cascade rejetée de Jackass 4, puis essayez-le lui-même

Steve-O n’est probablement pas étranger aux visites aux urgences. Il y est déjà allé et on espère qu’il a une assurance assez solide. Cependant, il dit ici que c’était peut-être son voyage le plus embarrassant aux urgences. Certes, devoir dire à un médecin que votre oreille est blessée et auparavant pleine de merde de chien doit être une conversation intéressante à avoir. Dans l’ensemble, il semble que Steve-O allait bien, juste un peu mal à cause de l’impact du canon du t-shirt. Ce que je dois dire a certainement fonctionné exactement comme cela était probablement prévu. Honnêtement, les oreilles de Steve-O ont déjà tout vécu.