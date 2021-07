Regardez Steven Adler interpréter les classiques de Guns N’ Roses au M3 Rock Festival

Des séquences vidéo de Steven Adlerla représentation du 3 juillet au Festival de rock M3 au Merriweather Post Pavilion à Columbia, Maryland peut être vu ci-dessous. Rejoindre l’ancien GUNS N’ ROSES batteur de son groupe sont Ariel Kamin, le chanteur argentin GN’R groupe hommage VIEILLE FRIPOUILLE, plus les guitaristes Michel Thomas et Alistair James, et bassiste Tanya O Callaghan.

Kamin remplacé Constantin Maroulis de “Idole américaine” et “Rocher des âges” gloire, qui était le chanteur de L’APPETIT D’ADLER pour une dizaine de dates en mai 2018, dont une tournée australienne.

Stéphane déjà joué avec Ariel quand le batteur a rejoint FILS DE PISTOLET sur scène en novembre 2016 à Buenos Aires, Argentine pour interpréter plusieurs GN’R classiques, y compris “Tu pourrais être mien” et “Bienvenue dans la jungle”.

Bien qu’il n’ait pas été inclus dans la formation qui a lancé le “Pas dans cette vie” randonnée en 2016, Adler rejoint GUNS N’ ROSES à plusieurs spectacles de la tournée, dont trois arrêts sur l’étape américaine et un concert à Buenos Aires, en Argentine, jouant de la batterie sur “Out Ta Get Me” et “Ma Michèle”.

En février 2017, Adler a révélé qu’il était à l’origine censé apparaître à plus d’une poignée d’émissions sur le GUNS N’ ROSES randonnée de retrouvailles. Il a affirmé qu’il s’attendait à jouer tous les “Appetit pour la destruction” matériel pendant toute la tournée, pour se faire dire qu’il était absent après s’être blessé au dos pendant les répétitions.

La spéculation était répandue que Adler participerait à au moins une partie de la tournée de retrouvailles depuis ARMES À FEU l’a officialisé en janvier 2016. ARMES À FEU batteur depuis plusieurs années est Franck Ferrer, qui fait également partie de la programmation actuelle.