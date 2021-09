Regardez Stryper jouer sans le guitariste Oz Fox à Green Bay

Des séquences vidéo filmées par des fans de STRIPELe concert du 9 septembre à Green Bay, Wisconsin peut être vu ci-dessous.

STRIPE guitariste Oz Renard est à l’écart des rendez-vous actuels du groupe alors qu’il se remet de la première de ses chirurgies cérébrales pour traiter l’une des tumeurs découvertes dans sa tête il y a trois ans. Le remplacer aux spectacles est Howie Simon (JEFF SCOTT SOTO, GRAHAM BONNET).

Avant le concert de Green Bay, STRIPE leader michael doux s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour écrire : “Juste pour clarifier certaines choses : Howie Simon remplit pour once pour les spectacles que nous avons réservés cette année. Il fait un travail absolument incroyable et évidemment depuis AILIER et TESLA l’utiliser aussi pour leurs dates de remplissage. Aussi simple que cela. Si nous ne nous sentions pas à l’aise d’utiliser Howie nous ne le ferions pas. Nous le faisons et nous sommes honorés de l’avoir. De plus, ce groupe n’a jamais sonné mieux que nous le faisons maintenant avec [bassist Perry Richardson].

“Les gens (et je veux dire très peu de gens) peuvent se plaindre parce que nous n’avons pas la programmation d’origine mais Poiré est la crème de la crème. Personnellement, musicalement et spirituellement. Période. Il a amené ce groupe vers de nouveaux sommets et nous ne pourrions pas être plus fiers de l’avoir trouvé et de l’avoir.

“Nous sommes sur le point de jouer (ce soir) n’ayant pas joué en direct depuis près de 2 ans et sans pratiquement aucune répétition. Est-ce que je me fais des excuses? Bon sang non! Je dis simplement que nous répétons au fur et à mesure et essayons de trouver notre groove. Nous ferions exactement la même chose si once était là maintenant.

“Alors, sortez et profitez des spectacles. Nous sommes juste heureux et humbles de pouvoir même jouer dans ce monde absolument fou. Le monde de la musique a été le plus durement touché et continue de subir coup après coup. Pour pouvoir jouer sur une étape pendant les périodes les plus volatiles de notre vie est plus que miraculeuse. C’est paradisiaque”.

Début août, once a déclaré qu’il pensait “qu’il serait mieux” pour lui de prendre le reste de l’année de tournée “pour un temps de récupération solide” après la chirurgie. Un autre grand projet arrive pour STRIPE en janvier et j’aimerais vraiment être dans ma meilleure forme pour la tâche”, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. “Avec tout cela à l’esprit, j’ai fortement encouragé mes frères du groupe à continuer avec des concerts réservés à venir dans le prochains mois avec notre cher ami Howie Simon couvrant mes fonctions. Howie est un guitariste et chanteur incroyable et je lui fais confiance pour me “détruire” complètement pour ces dates à venir ! Je vous fais donc confiance pour l’accueillir à bras ouverts afin que le groupe puisse continuer à travailler en mon absence.”

Renardles tumeurs de ‘ – une à son oreille et l’autre à l’arrière de son cerveau – ont été découvertes lorsqu’il a subi sa première crise en août 2018 alors qu’il se produisait avec PÉCHEURS DE LA VILLE DU PÉCHÉ chez Harrah’s à Las Vegas. Au cours des deux dernières années et demie, les deux tumeurs s’étaient développées et posaient un risque grave pour la santé du guitariste, qui a eu 60 ans en juin. Plus précisément, la tumeur derrière l’oreille, si elle continuait à se développer, aurait pu causer une perte auditive, des problèmes d’équilibre, de vision et de colonne vertébrale, tandis que la tumeur à l’arrière de l’oreille onceson cerveau se trouvait dans la zone où le côté gauche de ses bras, de ses mains et de son corps fonctionne. Le retirer aurait pu affecter la fonction motrice supérieure gauche et la capacité potentielle à reconnaître les visages et les objets.

En octobre dernier, Renard a été brièvement hospitalisé après avoir subi une autre crise massive.

Dans les semaines qui suivent Renardsaisie initiale d’août 2018, STRIPE a fait une tournée en Australie et au Japon en trio, puis a recruté Simon remplir pendant que Renard n’a pas pu prendre la route.



