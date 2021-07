Regardez Styx se produire à la foire de l’État de York

Des séquences vidéo filmées par des fans de STYXla représentation du 24 juillet au Foire de l’État de York à York, Pennsylvanie peut être vu ci-dessous.

La setlist était la suivante :

01. Le combat de nos vies



02. Homme col bleu (longues nuits)



03. La grande illusion



04. Dame



05. Rockin’ le paradis



06. Crash de la couronne



07. Miss Amérique



08. Se tromper (Le jeune homme en colère)



09. Trop de temps sur mes mains



dix. khédive



11. Disparu en mer



12. Venez naviguer

Bis:

13. M. Roboto



14. Renégat

STYXle dernier album studio de , “Crash de la couronne”, est sorti le 18 juin via le label du groupe, Chien Alpha 2T/UMe.

Les rockeurs légendaires — James “JY” Jeune (chant, guitares), Tommy Shaw (chant, guitares), Chuck Panozzo (basse, chant), Todd Sucherman (batterie, percussions), Laurent Gowan (chant, claviers) et Ricky Phillips (basse, guitare, chant — écrit “Crash de la couronne” pré-pandémie et l’a enregistré pendant les moments difficiles de la crise des coronavirus.

Le “Crash de la couronne” la chanson innove dans un nouveau monde pour STYX. En fait, c’est la première coupe dans le canon légendaire du groupe à présenter trois chanteurs principaux, vu comment il a Jeune déchaîné à la grille de départ, Shaw à la tête de la section centrale héroïque à voix empilée, et Gowan menant la charge vocale pour le dernier couplet.

Des efforts pour enregistrer “Crash de la couronne” a commencé sérieusement à Shawhome studio de Nashville à l’automne 2019, avec Gowan – STYXl’extraordinaire showman à l’esprit criminel et claviériste/chanteur depuis 1999 – dans la salle avec Shaw et le producteur de l’album, Will Evankovich, alors qu’il évoquait la première chanson de l’album à être enregistrée, avec des fioritures cosmétiques qui règnent sur l’appel insistant et ardent à l’unité, “Terrain commun”. Mais la pandémie mondiale qui a inévitablement transformé la façon dont nous avons tous fini par vivre en 2020 a changé le cours du nombre de sessions d’enregistrement à domicile et à l’extérieur du groupe qui ont finalement dû mettre le cap sur la distance sociale. Les précautions de sécurité ont prévalu pour toutes les personnes impliquées STYX membres du groupe et compatriotes de production avec beaucoup de mise en quarantaine et de tests diligents requis avant que l’un d’entre eux puisse se rendre à Shawla base de tranquillité de ‘s pour répandre le singulier enraciné STYX de la poussière d’étoile qui a été dûment saupoudrée sur les 15 morceaux choisis de manière cosmique de l’album.

“Crash de la couronne” est le suivi de STYXle 16e album studio de , “La mission” (leur premier en 14 ans à l’époque, que les critiques appelaient “un chef-d’œuvre”) qui est sorti le 16 juin 2017 sur le label du groupe, Chien Alpha 2T/UMe. La réédition très attendue en deux disques de “La mission” est sorti le 27 juillet 2018 via Chien Alpha 2T/UMe, qui comprend un CD de l’album original, ainsi qu’un Blu-ray de l’album mixé en son surround 5.1 accompagné de superbes visualisations pour chacune des 14 chansons de l’album basées sur la pochette de l’album. Il a fait ses débuts sur divers Panneau d’affichage classements, y compris : n° 6 des meilleurs albums rock, n°11 des albums physiques, n°11 des albums vinyle, n°13 des albums actuels, n°14 des meilleurs albums de Billboard, n°16 de la vente au détail, n°17 ​​des produits de masse/non traditionnels, #45 Billboard 200 (inclut le catalogue et le streaming).



