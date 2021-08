Regardez Sylvester Stallone et Margot Robbie surprendre épiquement les fans sur Zoom

The Suicide Squad sortira en salles et sur HBO Max le 6 août, et le casting a fait des tournées virtuelles pour promouvoir le nouveau film. Dans une nouvelle interview avec notre site sœur, ComicBook.com, le réalisateur James Gunn et les stars Margot Robbie, Joel Kinneman, Sylvester Stallone, Daniela Melchior et David Dastmalchian ont surpris les fans de DC Comics sur Zoom. Les fans sans méfiance pensaient qu’ils participaient simplement à des anecdotes sur les bandes dessinées, mais ont été agréablement choqués d’apprendre que quelques visages célèbres étaient également sur l’appel vidéo.

“Vraiment, honnêtement, c’est la meilleure partie de la journée pour moi”, a admis Gunn à un fan. “C’est te rencontrer, toi et les deux autres personnes que nous venons de rencontrer et qui sont de vrais fans. C’est mieux que tout ce que nous avons fait aujourd’hui !” Ce n’est pas la première fois que Comicbook.com fait ce tour amusant, le réussissant également avec les stars de F9 et Wonder Woman 1984.

“Nous voulions juste dire bonjour”, a déclaré Robbie à un fan. Robbie a également dit à un fan à quel point elle voulait aussi voir sa Harley Quinn partager l’écran avec Poison Ivy. “La principale différence dans celui-ci est que nous voyons Harley à un moment différent de sa vie”, a déclaré Robbie. “Elle n’est plus en couple avec M. J et elle n’a plus le cœur brisé de ne plus être en couple avec M. J. Elle est célibataire et prête à se mêler et elle cause toujours un carnage partout où elle va!”

The Suicide Squad reçoit des critiques extrêmement positives, et Gunn s’est confié au New York Times sur son approche du film et s’il s’est inspiré ou non du film original de David Ayer. “Pas du tout. Je voulais créer ce que je pensais être la Suicide Squad”, a expliqué Gunn. “Pour moi, réagir au film de David en ferait l’ombre du film de David. Je voulais que ce soit complètement son propre truc. Quand Warner Bros. a dit qu’ils voulaient que je fasse ça, j’ai regardé le premier film pour la première fois, et Je les ai rappelés et je leur ai dit, qu’est-ce que je dois garder de ce film ? Et ils ont dit, rien. Ils ont dit, écoutez, nous adorerions si Margot est dans le film mais elle n’a pas à l’être. Vous pourriez venir avec tous les nouveaux personnages ou vous pouvez garder tous les mêmes personnages.”