Regardez System Of A Down jouer « Protect The Land » et « Genocidal Humanoidz » en direct pour la première fois

SYSTEM OF A DOWN joué les chansons « Protéger la terre » et « Humanoidz génocidaire » live pour la toute première fois lors de son concert du 15 octobre au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Des séquences vidéo filmées par des fans au premier rang de la performance peuvent être vues ci-dessous.

« Protéger la terre » et « Humanoidz génocidaire » sont les deux seules chansons que la formation basée à Los Angeles a réussi à enregistrer depuis la fin de sa pause en 2011. Sortis en novembre dernier, les morceaux étaient motivés par le conflit récemment éclaté entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan, tous les profits étant destinés aux efforts humanitaires en SYSTEM OF A DOWNla patrie ancestrale de l’Arménie. Avec d’autres dons de fans sur leurs pages sociales, ils ont collecté plus de 600 000 $.

En avril dernier, SYSTEM OF A DOWN chanteur Serj Tankian a de nouveau parlé de l’incapacité de son groupe à enregistrer un suivi complet de son « Mezmerize » et « Hypnotiser » LPs, sorti en 2005. Interrogé par Conséquence du son s’il était gratifiant d’enregistrer les deux chansons susmentionnées avec SYSTÈME, Serj a déclaré : « Honnêtement, je suis extrêmement fier que nous nous réunissions pour notre peuple et la cause, à un moment où l’Azerbaïdjan et la Turquie ont non seulement attaqué les Arméniens en Artsakh avec du matériel militaire, mais ils ont également attaqué la nation arménienne avec de la désinformation dans le monde entier. , en utilisant la diplomatie du caviar au fil des ans. L’Azerbaïdjan a acheté beaucoup de politiciens et ils ont essayé de créer une fausse parodie dans le journalisme et dans les médias – et cela a réussi pendant un petit moment. Donc, je suis fier de dire que nos chansons sortent , en particulier la vidéo de ‘Protect The Land’, vraiment un peu dans tout cela en une seule journée – juste une sorte de boum, faites savoir au monde que ce sont des gens qui vivent sur leurs propres terres indigènes, ils sont attaqués, ils’ essaient de protéger leurs familles, et ils meurent parce que vous avez le deuxième plus grand OTAN l’allié de la Turquie les attaquant essentiellement avec l’Azerbaïdjan – les deux dictatures attaquant une société démocratique, progressiste et de la première nation chrétienne. »

Il a ajouté plus tard: « Donc, je suis vraiment fier du travail que nous avons fait avec SYSTEM OF A DOWN, et cela me donne l’espoir qu’un jour nous pourrons peut-être le rassembler et refaire quelque chose ensemble. Je pense que nous avons pu le faire parce que nous avons pu mettre de côté nos philosophies et nos différences créatives même, et dire simplement « Qui a une chanson qui fonctionnera ? « , parce qu’à ce stade, c’est juste une arme pour la vérité et pas à propos de nous. Et ça a marché. »

En 2018, SYSTÈME guitariste/chanteur Daron Malakian accusé publiquement Tankien de ne pas vouloir enregistrer, avec Tankien répondre à ces problèmes créatifs et financiers avec malakienne conduit à l’impasse. Dans un message sur Facebook, Tankien a écrit que malakienne voulait contrôler SYSTÈMEprocessus créatif de , prendre plus de l’argent de l’édition et être le seul membre du groupe à parler à la presse.

Dans une récente interview avec Monde de la guitare magazine, malakienne a été interrogé sur les chances de plus de nouvelles musiques de SYSTEM OF A DOWN dans le futur proche. Il a répondu : « Je ne dis jamais jamais, mais en même temps, je ne m’attends pas à en faire plus avec SYSTEM OF A DOWN tout de suite ou immédiatement après [these two songs]. Il semble vraiment que nos fans aiment ces nouvelles chansons. C’est important pour moi. »

Il a poursuivi : « Nous avons ajouté deux nouvelles chansons à la SYSTÈME catalogue qui sont au niveau de tout ce que nous avons sorti et nos fans l’ont accepté de cette façon, ce qui signifie beaucoup pour moi. C’est un peu là où nous allons en rester là pour le moment. S’il se passe plus tard, alors nous en parlerons, mais pour l’instant je continuerai à faire ce que je fais et tout le monde continuera simplement ce qu’il fait. C’est très bien, je suis vraiment content de la réponse que nous avons obtenue. »



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).