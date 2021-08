Regardez ‘Ted Lasso’ Diamond Dogs Talk Dating dans un nouveau clip exclusif

Honnêtement, la deuxième saison de Ted Lasso commence mal alors que nos joueurs préférés de l’AFC Richmond tentent de briser leur saison remplie d’égalité. Mais cela ne signifie pas que les Diamond Dogs n’essaient pas d’avoir de la chance dans d’autres départements également.

Dans un clip exclusif pour Cosmopolitan, Ted, Nate, Coach Beard et Higgins se réunissent pour parler de ~ amour ~ et il semble que les célibataires essaient de déterminer les prochaines étapes dans ce département. Si vous avez prêté attention aux derniers épisodes, vous savez déjà que l’application de rencontres “Bantr” y jouera un grand rôle. Découvrez le clip ci-dessus.

Alors que Ted et Nate the Great semblent vivre la vie de célibataire indéfiniment, c’est Coach Beard qui laisse tomber une révélation surprise lorsqu’il admet que lui et Jane partagent maintenant un compte iCloud comme une forme d'”intimité numérique”. De toute évidence, cela signifie qu’il ne peut pas participer à l’amusement de Bantr, mais … devrions-nous nous inquiéter de la précision avec laquelle il pourrait réagir à la façon dont Jane pourrait réagir?

Avec tout ce discours sur Bantr, on ne peut s’empêcher de se demander ce que cela signifie pour l’équipage cette saison. Y aura-t-il des matchs intéressants ? Ou est-ce juste une courbe pour quelque chose d’encore plus grand quand il s’agit de leur vie amoureuse ? Quoi qu’il en soit, nous avons hâte de voir la suite !

Ted Lasso présente de nouveaux épisodes tous les vendredis sur Apple TV +.

