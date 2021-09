Regardez The Forgotten Prequel Short To Pitch Black de Vin Diesel ⋆ .

Le premier grand succès au cinéma de Vin Diesel a été Pas de noir, mais de nombreux fans oublient qu’il a en fait eu une courte préquelle animée au moment de la sortie. Lorsqu’un jour Diesel prendra sa retraite et que sa carrière sera examinée, il y aura sans aucun doute un rôle auquel il sera toujours le plus associé, celui d’être le hors-la-loi familial Dom Toretto dans la franchise de plus en plus ridicule Fast and the Furious. Ce n’est en aucun cas un mauvais héritage, mais pour ceux qui sont plus enclins aux domaines de la science-fiction et de l’horreur, il n’y a pas de meilleur personnage de Diesel que Richard Riddick.

Riddick a pris de nombreuses vies, mais dans la plupart des cas, il s’est avéré qu’ils l’avaient en quelque sorte venu. Au cours de sa franchise, de Pitch Black aux Chroniques de Riddick en passant par Riddick, le fugitif aux yeux brillants et inquiétants est passé d’un anti-héros imposant à de plus en plus un héros direct. Heureusement, Riddick a conservé l’essentiel de son côté violent, car c’est en partie pourquoi tant de personnes ont immédiatement aimé le personnage de Pitch Black.

Diesel aime clairement Riddick aussi, ayant personnellement poussé pour que le troisième film soit réalisé, deux – peut-être trois – jeux vidéo mettant en vedette Riddick à sortir, et un prochain, mais retardé, Riddick 4 pour entrer dans le développement. Avant tout ce matériel étendu, il y avait cependant un court métrage de préquelle officiel appelé Pitch Black: Slam City qui offrait un aperçu de Riddick avant le début de Pitch Black et montrait comment il avait obtenu sa marque de fabrique.

Alors que la WWE utilisera plus tard le nom de Slam City pour sa propre série animée sur les lutteurs, Slam City dans Pitch Black : Slam City fait référence à une prison où se trouve Riddick. Le court métrage d’animation ne comporte aucun doublage et, avant la sortie du film, a été publié pour être visionné sur le site officiel de Pitch Black. Il examine l’arrivée et l’évasion de Riddick dans la prison titulaire, ce qui lui prend moins de 12 heures à accomplir. S’alignant avec Pitch Black lui-même, la préquelle montre également comment Riddick a subi une intervention chirurgicale d’un médecin de la prison pour se faire briller les yeux, puis l’a payé avec un paquet de cigarettes.

Pas de noir: Slam City est une curiosité amusante pour les fans de Vin Diesel/Riddick, même s’il convient de noter que l’explication chirurgicale de l’éclat des yeux de Riddick a ensuite été rétablie, ce qui rend ce prequel court sans doute non canon. Dans le jeu vidéo The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay, qui est sorti avant le deuxième film, il est révélé que la brillance des yeux était un trait autrefois dormant appartenant aux mâles alpha de la race Furyan, dont Riddick est originaire. Fait intéressant, une scène supprimée de Butcher Bay, incluse plus tard dans sa suite Assault on Dark Athena, a tenté de corriger cette divergence en disant que la version chirurgicale est la façon dont Riddick choisit de se souvenir des choses.

