Regardez The Fugitive en streaming maintenant sur HBO Max

Depuis le coffre-fort : Alors que l’espace de streaming ne cesse de croître, les catalogues de studios massifs sont de plus en plus disponibles. Ceux-ci incluent des joyaux perdus et oubliés, des ratés tellement mauvais, et tout simplement des morceaux étranges de l’histoire du cinéma. Et vous ne les trouverez probablement pas en attendant que des streamers les mettent devant vous. Dans From the Vault, Android Authority vise à sauver ces titres du cimetière des algorithmes et à vous aider à tirer le meilleur parti de vos abonnements au streaming.

Les années 90 ont été une décennie formidable pour les fans de Harrison Ford et Tommy Lee Jones. Les deux étaient au sommet de leur art, pas plus que dans leur projet commun actuellement diffusé sur HBO Max – The Fugitive.

Le thriller de 1993 est un point culminant du boom des années 90 dans les thrillers à petit budget, suivant un homme en fuite et le flic chargé de le faire venir.

Découvrez pourquoi c’est un titre digne d’être sauvé du coffre-fort ci-dessous.

De quoi parle Le Fugitif ?

The Fugitive raconte l’histoire du docteur respecté Richard Kimble (Ford), qui est reconnu coupable et condamné à mort pour le meurtre de sa femme.

Mais Kimble est innocent. En rentrant chez lui tard un soir après avoir effectué une opération d’urgence, il trouve un manchot dans sa maison, debout au-dessus du corps de sa femme. Personne ne croit son histoire cependant.

Puis, lorsque son bus pénitentiaire s’écrase, il en profite pour faire une pause pour qu’il parte à la recherche du manchot et blanchisse son nom. Mais il devra échapper aux autorités, notamment le maréchal américain Samuel Gerard (Jones), qui ne s’arrêtera que lorsque Kimble sera de retour derrière les barreaux.

Un thriller tendu et efficace

L’un des éléments récurrents de The Fugitive est l’accent mis sur le fait que les gens sont excellents dans ce qu’ils font. Kimble n’a pas de chance (sauf dans un saut plutôt audacieux d’un barrage). Et il n’échappe pas aux flics ordinaires. Il doit être concentré au laser sur la tâche à accomplir, échappant à la capture tout en recherchant l’homme qui a tué sa femme.

De l’autre côté de cette équation se trouve Gérard. L’US Marshall est un professionnel sans fioritures qui obtient toujours son homme. Gérard sait quand on lui ment. Il sait comment pensent les criminels et où ils se cachent. Et ce n’est pas son premier rodéo.

Une scène montre à quel point ces deux hommes sont en désaccord parfait. Lorsque Kimble saute brièvement sur Gerard et le met sous la menace d’une arme, il affirme qu’il n’a pas tué sa femme.

Kimble et Gerard sont les deux faces d’une même pièce compétente et fondée sur des principes.

Gérard prononce une phrase simple en réponse: « Je m’en fiche. »

Gérard chasse sa proie avec une froide efficacité à la fois admirable et effrayante. Il n’est pas là pour résoudre un crime. Il est là pour attraper Kimble, et c’est tout ce qu’il a l’intention de faire. Kimble, pour sa part, a besoin de quelqu’un, n’importe qui, pour croire en son innocence, et il ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas blanchi son nom.

Il n’y a pas un instant perdu dans le film. C’est un jeu tendu et tendu du chat et de la souris. Personne n’est prêt à cligner des yeux jusqu’à ce que tout se termine à la fin.

Acte difficile à suivre

Le film n’était pas le premier à raconter l’histoire de Richard Kimble. L’original The Fugitive était une série télévisée diffusée sur ABC de 1963 à 1967. Ce fut un grand succès et vaut également la peine d’être regardé.

CBS a lancé une série de remakes en 2000. Ce n’était pas mal et a présenté de solides performances de Tim Daly, Mykelti Williamson et Stephen Lang. Ce n’était pas génial non plus, et c’était pâle par rapport au film.

Ensuite, le streamer de courte durée Quibi a donné une autre chance. La nouvelle série a radicalement changé l’intrigue et a présenté des personnages complètement différents. Un remake de nom seulement, The Fugitive a subi le même sort que sa maison de streaming et n’a plus été entendu depuis.

Peut-être qu’un jour nous aurons un remake de The Fugitive qui rivalisera avec le film de 1993, mais jusque-là, je suis reconnaissant pour ce classique de la chasse à l’homme tel qu’il est. Vous pouvez le vérifier sur HBO Max.