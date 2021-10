Regardez: The Pokémon Company lâche la vidéo de Mysterious Legends: Arceus

Pokémon Legends: La date de sortie d’Arceus en janvier se rapproche de plus en plus, et The Pokémon Company a partagé des images mystérieuses – et légèrement effrayantes – pour promouvoir le jeu.

Dans le clip de deux minutes ci-dessous, quelqu’un semble enregistrer des images de la région de Hisui, l’emplacement dans lequel le jeu se déroule et le nom utilisé pour ce que nous connaissons tous aujourd’hui comme la région de Sinnoh. La société Pokémon dit que le clip a été trouvé dans la bibliothèque Canalave par un chercheur, mais que se passe-t-il ?

L’enregistrement de la personne semble tomber sur des Pokémon sauvages, et bien que le tout soit apparemment filmé sur une pomme de terre, les images sont à peu près suffisamment claires pour suggérer qu’elles pourraient avoir été attaquées vers la fin. Regarde:

Sur Twitter, The Pokémon Company demande aux fans d’examiner de près les images et de faire rapport de toute découverte. Que voyez-vous ou entendez-vous ? La personne aurait-elle pu découvrir un Hisuian Growlithe peut-être ? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires.