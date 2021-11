Regardez The War on Drugs sur CBS ce matin

The War on Drugs s’est arrêté aux sessions du samedi de CBS This Morning pour interpréter trois chansons de leur nouveau LP I Don’t Live Here Anymore. Découvrez les clips d’eux jouant « Occasional Rain », « Old Skin » et « Change » ci-dessous.

Plus tôt cette année, The War on Drugs a joué dans The Late Show avec Stephen Colbert; ils ont joué « Living Proof » en septembre, et en janvier, une interprétation à distance de « Arms Like Boulders », avec cinq guitares et une mandoline.

Découvrez la fonctionnalité de Pitchfork « La guerre contre la drogue trouve la légèreté à la périphérie de la ville ».

