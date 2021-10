Regardez They Live de John Carpenter sur Peacock

Depuis le coffre-fort : Alors que l’espace de streaming ne cesse de croître, les catalogues de studios massifs sont de plus en plus disponibles. Ceux-ci incluent des joyaux perdus et oubliés, des ratés tellement mauvais, et tout simplement des morceaux étranges de l’histoire du cinéma. Et vous ne les trouverez probablement pas en attendant que des streamers les mettent devant vous. Dans From the Vault, Android Authority vise à sauver ces titres du cimetière des algorithmes et à vous aider à tirer le meilleur parti de vos abonnements au streaming.

Ils vivent de John Carpenter est parmi les meilleures satires cinématographiques, et heureusement, vous pouvez le regarder maintenant sur le service de streaming de NBCUniversal Peacock.

La bonne satire semble être une forme d’art de plus en plus rare à une époque où la désinformation existe à côté de vraies nouvelles et de blagues se moquant des vraies nouvelles. Vous pourriez vous connecter sur Facebook et voir quelqu’un plaider pour que les humains mangent de la nourriture pour poulet comme le seul véritable moyen de prévenir la varicelle. Peut-être que quelqu’un rigole, ou peut-être êtes-vous tombé sur un autre coin d’Internet étrange mais tout à fait sincère. C’est de plus en plus difficile à dire.

Mais il y a encore beaucoup de satire incroyable là-bas. Désolé de vous déranger, The Lobster et Jojo Rabbit ne sont que quelques exemples récents.

Allant plus loin, Carpenter a présenté des exemples incroyables de la forme, et They Live est parmi ses plus intemporels. C’est à ne pas manquer.

Qu’est-ce qu’ils vivent?

Un vagabond se présente à LA à la recherche de travail dans les premières scènes de They Live. Réfugié dans un camp de sans-abri, il commence bientôt à remarquer des allées et venues étranges dans une église voisine. Et il a également remarqué une émission récurrente piratant les informations, avertissant les gens d’être vigilants.

A quoi exactement doivent-ils être vigilants ? Un groupe mystérieux lave le cerveau des gens. Ils nous trompent en nous faisant complices d’un mode de vie qui favorise les riches et ruine rapidement la planète.

Les avertissements se révèlent vrais. Après avoir mis la main sur des lunettes spéciales, notre vagabond peut soudainement voir à travers les mensonges. Une race extraterrestre se mêle aux gens, et ils ont caché des messages subliminaux partout. Les couvertures de magazines, les publicités et les enseignes des magasins, lorsqu’elles sont vues à travers les lunettes, se révèlent soudainement être des ordres : « Obéissez », « Ne contestez pas l’autorité », « Restez endormi », etc.

Maintenant, il doit riposter et empêcher ces extraterrestres de prendre pleinement le contrôle et de s’assurer que nous suivons tous notre propre lente destruction.

Un portrait intemporel de l’Amérique ?

They Live a résisté à l’épreuve du temps car il s’attaque aux principaux problèmes de la journée – presque tous les jours, semble-t-il.

Les problèmes auxquels le monde est confronté dans They Live sont à peu près les mêmes que les problèmes d’aujourd’hui. Que signifie être complice en 1988 ? Cela signifie accepter notre dépendance excessive aux combustibles fossiles et l’épuisement des ressources de la planète. Cela signifie laisser tomber les droits civiques et l’égalité raciale. Et cela signifie acheter dans un écart de richesse toujours croissant.

Le film est si peu spécifique dans sa création d’un monde en ruines qu’une nouvelle couche de peinture – quelques jeunes acteurs chauds, quelques clins d’œil à l’actualité et une esthétique mise à jour – le ferait parfaitement parler des malheurs de 2021.

Je vous laisse décider vous-même si vous pensez que c’est une marque pour le film ou contre la société. J’ai tendance à penser que c’est un peu des deux.

They Live révèle à quel point nous avons fait peu de progrès depuis 1988.

Bien sûr, ces traits larges ont également fait de They Live un favori parmi les personnes qui en manquent franchement le sens. Malheureusement, il a été adopté par les suprémacistes blancs et les néo-nazis, une partie minuscule mais résolument vocale de son culte. John Carpenter s’est même senti obligé de remettre ces associations peu recommandables à leur juste place. En 2017, il a précisé que l’intention de son film était (évidemment) de ne jamais pointer vers une illusion paranoïaque et antisémite d’un complot juif pour contrôler la société de l’ombre.

La satire a cependant tendance à inviter d’horribles erreurs de lecture. Les fans de Fight Club qui glorifient le protagoniste du roman et du film sont un autre excellent exemple.

John Carpenter était sur une lancée !

Une chose remarquable à propos de Ils vivent, c’est qu’il ne s’agit que d’un parmi une douzaine de films vraiment géniaux que le réalisateur a sortis en l’espace d’une décennie environ. John Carpenter était absolument en feu tout au long des années 1980.

C’était un cinéaste au sommet de son art, et c’est dommage qu’il soit presque entièrement sorti des projecteurs depuis.

Heureusement, nous pouvons revenir à They Live et à ses autres tubes quand nous le voulons.