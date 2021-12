Regardez Thom Yorke jouer « Free in the Knowledge » de Smile

En octobre, Thom Yorke s’est produit lors d’un événement appelé Letters Live au Royal Albert Hall de Londres. En solo, Yorke a joué une chanson de son groupe The Smile intitulée « Free in the Knowledge ». La performance de Yorke a maintenant été publiée en ligne, comme le note Stereogum. Regardez ci-dessous.

The Smile, le trio composé de Yorke, Jonny Greenwood et du batteur Tom Skinner, a fait ses débuts lors d’un livestream de Glastonbury plus tôt cette année. Récemment, le groupe a répété un certain nombre de nouvelles chansons, dont « Free in the Knowledge » – sur Instagram Live.

The Smile tire son nom d’un poème de Ted Hughes. Dans une interview avec NME, Greenwood a expliqué: « The Smile est né du simple fait de vouloir travailler sur de la musique avec Thom en lock-out. Nous n’avions pas beaucoup de temps, mais nous voulions juste finir quelques chansons ensemble. Cela a été très stop-start, mais cela a été ressenti comme une manière heureuse de faire de la musique. »

