Regardez Tim ‘Ripper’ Owens chanter la version a capella de ‘Blood Stained’ de Judas Priest

Vidéo de l’ancien JUDAS PRIEST chanteuse Tim « Éventreur » Owens chantant une version a cappella de la chanson « Sang taché » extrait de l’album du groupe en 1997 « Jugulateur » peut être vu ci-dessous.

Owens a chanté quelques lignes de la piste tout en filmant un nouveau message vidéo sur Camée, qui permet aux utilisateurs d’engager des célébrités pour enregistrer de brefs messages vidéo personnalisés sur pratiquement n’importe quel sujet.

Tim a récemment déclaré à Metal Express Radio qu’il « adore » faire des vidéos pour Camée. Le chanteur de 54 ans facture aux acheteurs 40 $ par vidéo et propose une « livraison en 24 heures ». Tim facture 245 $ pour une vidéo à usage professionnel.

« J’aimerais bien en avoir [Cameo requests for videos as a way to] rompre avec quelqu’un ou quelque chose comme ça, ou ‘je te déteste’ ou n’importe lequel d’entre eux », a-t-il déclaré. « Je n’ai eu aucun de ceux-là. Ils sont presque tous… [Wishing someone a] joyeux anniversaire est, évidemment, [a common request] ou un joyeux anniversaire – juste pour remonter le moral des gens. Certaines personnes ont reçu de mauvaises nouvelles et elles veulent que leur copain soit réconforté. »

Il a poursuivi: « C’est vraiment amusant. J’aime les faire. Je les fais généralement juste avant ou après que je sois entré dans la salle de gym, donc je suis toujours dans ma voiture et mes vêtements de survêtement. Mais j’aime les faire, et je en général, ça en vaut la peine. Parfois, je me rends compte que je parle de ces choses pendant trois ou quatre minutes. Si vous regardez les autres, elles sont vraiment rapides, et la mienne dure pour toujours… J’aime ça, et les gens ont un bon. »

L’idée du fondateur Steven Galanis, basé à Chicago Camée existe depuis 2017. Il présenterait plus de 40 000 célébrités – des musiciens et acteurs aux drag queens et des YouTubers aux médaillés d’or olympiques – qui, pour des frais de 1 $ à 2 500 $, offriront des messages vidéo mentionnant le nom d’une autre personne. Les messages de joyeux anniversaire sont courants, tout comme les annonces de bébé, mais certaines célébrités ont également enregistré des messages pour Camée les utilisateurs qui cherchent à quitter leur emploi ou à demander une date potentielle à un bal. Le prix d’une vidéo est déterminé par la célébrité. Rien qu’en 2020, la société a réalisé plus de camées qu’au cours de ses quatre années d’histoire, avec des camées livrés sur tous les continents du monde et elle a collecté plus d’un million de dollars pour des organisations à but non lucratif et des causes dignes grâce à son programme Cameo Cares.

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 et a enregistré deux albums studio avec le groupe – le susmentionné « Jugulateur » et 2001 « Démolition » – avant de PRÊTRE réuni avec Rob Halford en 2003.

Owens est actuellement dans un nouveau groupe appelé LE PRÊTRE DE KK avec ex-JUDAS PRIEST guitariste KK Downing, avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, « Sermons du pécheur », est sorti le 1er octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.



