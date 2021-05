Regardez Tim ‘Ripper’ Owens interpréter Judas Priest, Black Sabbath Classics au concert du Michigan à capacité réduite

Séquence vidéo filmée par un fan de l’ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Ripper” Owens effectuer le PRÊTRE Chansons “Œil électrique”, “Un contre un” et “Vivre après minuit”, aussi bien que NOIR SABBAT classique “Paradis et enfer” le 24 avril à The Music Factory à Battle Creek, Michigan peut être vu ci-dessous (avec la permission de Youtube utilisateur “adresses“).

Le mois dernier, le Michigan est devenu le dernier épicentre de coronavirus aux États-Unis, avec de nouveaux cas apparaissant actuellement à un taux de 37,21 pour 100000 personnes, selon Johns Hopkins suivi des données.

Au 29 avril, la moyenne sur sept jours des cas de COVID-19, des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs au Michigan était à la baisse à la suite d’une récente flambée.

Actuellement, les bars, restaurants, théâtres, casinos et autres du Michigan peuvent fonctionner à 50% de leur capacité. Les gymnases peuvent fonctionner à 30% tandis que les stades et les arénas peuvent accueillir 20% de capacité. Ces restrictions sont toutes en vigueur jusqu’au 24 mai.

L’année dernière, Owens a annoncé une collaboration avec la fondation PRÊTRE guitariste KK Downing et ex-PRÊTRE le batteur Les Binks dans PRÊTRE DE KK. Le groupe, qui rend hommage à Downingle passé, est complété par le guitariste AJ Mills (HOSTILE) et bassiste Tony Newton (VOODOO SIX).

PRÊTRE DE KKLe premier album de l’album sortira plus tard cette année via Groupe de musique Explorer1. Le groupe jouera également certains spectacles pour marquer le 50e anniversaire de PRÊTRE et Downingcarrière en tant que membre fondateur. PRÊTRE DE KKLa setlist de PRÊTRE classiques et nouvelles chansons.

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 et a enregistré deux albums studio avec le groupe – 1997 “Jugulator” et 2001 “Démolition” – avant que PRÊTRE réuni avec Rob Halford en 2003.

Downing, Binks et Owens a effectué une série complète de PRÊTRE classiques avec MEGADETH bassiste David Ellefson en novembre 2019 à Wolverhampton, Royaume-Uni. Les rejoindre à la deuxième guitare était Moulins de HOSTILE, le groupe de metal britannique dont les deux albums, “Eve Of Destruction” et “Le désordre du nouveau monde”, ont tous deux été produits par Downing.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).