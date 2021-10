Regardez Tom Hanks dans The Burbs sur Peacock

Depuis le coffre-fort : Alors que l’espace de streaming ne cesse de croître, les catalogues de studios massifs sont de plus en plus disponibles. Ceux-ci incluent des joyaux perdus et oubliés, des ratés tellement mauvais, et tout simplement des morceaux étranges de l’histoire du cinéma. Et vous ne les trouverez probablement pas en attendant que des streamers les mettent devant vous. Dans From the Vault, Android Authority vise à sauver ces titres du cimetière des algorithmes et à vous aider à tirer le meilleur parti de vos abonnements au streaming.

La banlieue est une cible populaire d’Hollywood depuis près d’un demi-siècle. Des films comme The Stepford Wives, Blue Velvet et Pleasantville ont offert certains de nos points de référence définitifs pour les banlieues américaines, sans parler des premières sitcoms comme I Love Lucy, Leave It to Beaver et The Honeymooners. Mais la comédie presque oubliée de 1989 The Burbs mérite une place en haut de la liste, et heureusement, vous pouvez la regarder sur Peacock.

Tout comme nous nous inquiétons aujourd’hui des effets sociaux de la gentrification, les familles quittant les villes pour les banlieues étaient autrefois une source majeure d’anxiété. The Burbs joue avec cette anxiété, l’utilisant comme toile de fond pour un mystère captivant. Mélangeant satire sociale, comédie burlesque et horreur légère, c’est une montre intelligente et amusante, digne d’être revisitée.

De quoi parle The Burbs ?

Dans The Burbs, Ray (Tom Hanks) est un gars incroyablement, presque douloureusement régulier. Essayant de profiter d’un peu de temps libre de son travail sans aucun doute banal, il a décidé de passer une semaine chez lui en banlieue et de se détendre un peu.

Mais il ne peut pas se détendre complètement, car quelque chose ne va pas chez ses nouveaux voisins. Les Klopeks sont rarement vus, à l’exception du plus jeune membre de la famille, qui ne sort que pour ramasser le papier avant de rentrer rapidement. Et la nuit, leur maison émet des bruits étranges et des lumières vives qui ne peuvent pas être expliquées.

De plus en plus méfiants, Ray et ses voisins Art (Rick Ducommun) et Mark (Bruce Dern) décident d’enquêter. Ils sont choqués de voir le jeune Klopek conduire du garage familial jusqu’au trottoir, où il a du mal à mettre un sac poubelle lourd dans une poubelle avant de se retirer à nouveau dans la maison. Qu’y a-t-il dans le mal ? Pour rendre les choses encore plus poissonneuses, un autre voisin semble avoir disparu.

Maintenant, les trois sont accrochés, et le séjour de Ray devient une enquête, les trois hommes étant convaincus que les Klopeks sont des tueurs, se débarrassant des corps dans leur sous-sol. Et ils ne s’arrêteront pas tant qu’ils n’auront pas obtenu des réponses.

La lunette arrière rencontre Leave It to Beaver

Il y a quelque chose de profondément intelligent dans un mystère paranoïaque se déroulant en banlieue. Il permet de fouiller dans toutes les petites particularités de ces communautés manufacturées.

En élaborant une histoire rappelant la fenêtre arrière d’Alfred Hitchcock, sur des détectives amateurs enquêtant sur un crime dont ils ont peut-être été témoins ou non, le réalisateur Joe Dante lance le trope du voisin bavard et occupé à 11. Les antécédents de Dante dans l’horreur à petit budget ont également aidé avec certaines des images les plus étranges du film, y compris une séquence de rêve absurde dans laquelle toutes les pires craintes de Ray sont confirmées.

Le film aborde également certains des aspects les plus désagréables du suivi des allées et venues de vos voisins. Il y a quelque chose d’innocent et de comique dans le fait que Ray commente les pelouses de ses voisins et où leurs chiens font caca. Mais sa préoccupation et celle de tous les autres concernant l’origine des Klopeks a des implications plus sombres. « Est-ce un nom slave ? » s’interroge-t-il à haute voix sur les Klopeks, avec une nette méfiance à l’égard des étrangers.

Les règles non écrites des banlieues contrôlent également les détectives amateurs. Ils sont aussi surveillés, après tout. Vous ne pouvez pas simplement marcher et fouiller dans les ordures à la vue de tous, comme le dit le proverbe approprié : « Que penseraient les voisins ? »

L’un des vrais cadeaux du film est de vous faire deviner jusqu’à la fin. Il est difficile de ne pas se laisser emporter par la paranoïa des prétendus détectives enquêtant sur les Klopeks. D’une part, il s’agit de pures conjectures, tenues ensemble par bien plus de faux-fuyants que de véritables pistes. Mais de l’autre, filtré à travers le prisme abrité de personnes qui n’ont rien d’autre à faire que de spéculer sur la vie de leurs voisins, quelque chose semble vraiment se passer à côté.

Ce qu’est ce quelque chose n’est jamais vraiment clair. Les nouveaux voisins sont-ils la famille Manson ? Ou pourrait-il même y avoir quelque chose de surnaturel en train de se préparer ? Il y a un plaisir distinct à réaliser que vous pourriez être à la chasse à l’oie sauvage et à l’accepter de toute façon.

Les hommes seront les garçons dans les Burbs

Liée aux inquiétudes suscitées par l’essor de la vie en banlieue, il y avait une crise de la masculinité en Amérique. Et The Burbs ne fait pas oublier le lien direct entre ces deux crises émergentes, toutes deux nées d’un boom économique d’après-guerre et d’un désir de paix et de normalité nationale.

Les angoisses des banlieues sont liées à une crise de masculinité dans The Burbs.

Ray et ses voisins excentriques (hommes) représentent trois types très distincts d’homme moderne. Ray essaie d’être le père de famille professionnel bien adapté. Il fait vivre sa famille, joue au catch avec son fils et regarde Jeopardy avec sa femme la nuit. Son meilleur ami dans le quartier, Art, est un homme grossier, qui se plaint de sa femme et se moque de Ray pour avoir pris les ordres de sa femme. Et Mark de l’autre côté de la rue est un vétérinaire vietnamien qui voit des combattants ennemis partout malgré son environnement presque serein.

La regrettée et grande Carrie Fisher est le choix parfait en tant qu’épouse assiégée de Ray, Carol. Elle a maîtrisé le roulement des yeux, regardant son mari revenir à une forme de garçon, jouer à faire semblant avec ses copains. Et le trio est vraiment dépassé. Il y a un sentiment clair qu’ils ont juste besoin de quelque chose – n’importe quoi ! – pour les occuper et leur faire sentir qu’ils ont un but dans ce monde. C’est ce qui les motive, au moins autant que tout ce que les Klopeks semblent faire.

Les jeunes du quartier l’illustrent parfaitement. L’icône du cinéma pour adolescents Corey Feldman remplace toute sa génération d’enfants d’après-guerre qui n’a rien d’autre à faire que de boire, de faire la fête et de commander des pizzas dans leur rue endormie et isolée. Regarder les hommes adultes locaux perdre la tête est un meilleur divertissement qu’ils n’en ont eu depuis longtemps. Et ils regardent le drame se dérouler, acclamant littéralement, confortablement détachés, tout comme, eh bien, nous dans le public.

Mais alors, peut-être que les Klopeks ont choisi les banlieues comme l’endroit idéal pour s’en tirer avec un meurtre. Tout le monde est tellement concentré à vivre son propre rêve américain. Peut-être qu’ils laisseront les bonnes manières les empêcher de regarder de trop près la famille qui vient d’emménager. Et c’est tout le plaisir.

Regardez les Burbs sur Peacock. Cela en vaut la peine.