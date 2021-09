Regardez Tom Hunting enregistrer la batterie pour le nouvel album d’Exodus ‘Persona Non Grata’

Vétérans du thrash metal de la région de la baie de San Francisco EXODE sortira son nouvel album, “Persona non grata”, le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire. Une nouvelle vidéo de deux minutes et demie dans laquelle le batteur Tom la chasse les discussions sur le processus d’enregistrement du LP peuvent être vues ci-dessous.

“Persona non grata” est la suite de 2014 “Sang dans sang dehors”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Steve “Zetro” Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap. Pour la troisième fois dans l’histoire du groupe, ils sont revenus à l’artiste suédois Pär Olofsson pour créer la pochette de l’album.

En juillet, Chasse a subi une gastrectomie totale réussie dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac.

Parlant du long écart entre l’achèvement du nouveau LP et sa date de sortie prévue, Zéro dit lors d’une récente Le coffre-fort toxique de Zetro YouTube livestream : “Beaucoup d’entre vous se demandent pourquoi cela prend autant de temps, et oui, À Msa maladie y a joué un rôle. Mais ils n’ont pas pu faire de vinyle. Personne n’a travaillé l’année dernière. Donc tous les groupes qui ont écrit des disques et qui vont maintenant sortir des disques, ils ont six mois de retard dans la production de vinyles. C’est donc essentiellement de cela qu’il s’agit. Alors parce que nous sommes très fiers de ce disque [and] ce disque est très spécial pour nous, je ne pense pas que Explosion nucléaire voulaient s’arrêter là-dessus, alors ils voulaient plusieurs vinyles. Mais je peux vous garantir qu’il sortira en novembre, et vous ne serez pas déçus. Je peux vous garantir que vous ne serez pas déçu à ce sujet.”

En ce qui concerne le processus d’écriture et d’enregistrement pour “Persona non grata”, Zéro a dit : “J’ai écrit quelques chansons avec les paroles, mais [guitarist] Gary Holt a écrit l’essentiel de ce disque, et cela illustre pourquoi il est la vraie affaire du thrash metal ou du heavy metal. C’est pourquoi vous tous qui le suivez et aimez son jeu de guitare, sa technique et son style, vous avez toutes les raisons de le faire. Et ce disque, après l’avoir entendu, tu vas juste dire ‘Wow ! Zéro était juste.’ Et puis en termes de performances, tout le monde l’a tué sur sa performance. À M était un homme possédé. Jack [Gibson, bass] était aussi; Je pense que c’est le meilleur jeu de basse que j’ai entendu sur un disque pour Jack. Et ceux qui ont entendu le disque pensent que c’est la meilleure performance vocale que j’ai faite.”

“Persona non grata” liste des pistes :

01. Persona non grata



02. REMF



03. Glisser dans la folie



04. Élitiste



05. Prescrire l’horreur



06. Les coups continueront (jusqu’à ce que le moral s’améliore)



07. Les années de la mort et de la mort



08. Appât à clics



09. Cosa del Pantano



dix. Lunatic-Liar-Lord



11. Les feux de division



12. Antigraine

Le mois dernier, EXODE tapoté Jean Tempesta jouer de la batterie pour le groupe à Psycho Las Vegas le 22 août à Las Vegas, Nevada et à Assaut de terreur complet le 11 septembre au camping Hogrock à Cave In Rock, Illinois — tandis que Chasse se remet d’une opération. Tempesta était membre de EXODE de 1989 à 1993 et ​​a joué sur les albums du groupe « L’impact est imminent » (1990) et “Force d’habitude” (1992).

Lorsque Chasse a annoncé son absence de Psycho Las Vegas et Assaut de terreur complet, a-t-il déclaré dans un communiqué: “Je dois gérer mes propres attentes, puis remettre mon cœur en forme pour être pleinement prêt pour l’action. Je n’ai aucun doute que je vais rebondir et y arriver.”

Une campagne GoFundMe pour aider Chasse avec des frais médicaux avait déjà amassé plus de 108 000 $, dont 5 000 $ de À Mest ancien EXODE compagnon de groupe, actuel METALLIQUE guitariste Kirk Hammett, et 1 500 $ de FOZZY chanteuse et superstar de la lutte Chris Jericho.



