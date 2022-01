Regardez Tool jouer son premier concert en près de deux ans

OUTIL a lancé sa tournée 2022 en soutien à la « Inoculum de peur » album lundi soir (10 janvier) à la Matthew Knight Arena à Eugene, Oregon. Il s’agissait de la première apparition en direct du groupe depuis mars 2020 lorsque OUTILLe voyage de s a été écourté à la suite d’un concert à Portland, en Oregon, en raison de la pandémie naissante.

La setlist du concert d’hier soir était la suivante :

01. Inoculum de peur



02. Opiacé (version étendue)



03. Le pot



04. Pushit (première fois depuis 2014, version album)



05. Pneuma



06. La rancune



07. Droit en deux (première fois depuis 2011)



08. talonneur avec un pénis (première fois depuis 2014)



09. Descendant



Entracte



dix. Voyage aux pépites de chocolat



11. Eon Blue Apocalypse



12. Le patient



13. Invincible

Il y a un an, OUTIL chanteuse Maynard James Keenan a révélé qu’il avait combattu COVID-19 à deux reprises en l’espace de quelques mois seulement. Il a dit « Strombo » au Succès Apple Music qu’il a subi une deuxième infection au COVID-19 vers « la mi-novembre [2020] et s’est retrouvé aux urgences le 1er décembre. »

Keenan avait déjà discuté de son premier combat contre le coronavirus en octobre 2020, racontant Centre de A à Z qu’il souffrait de symptômes de la maladie en février 2020 et qu’il se rétablissait encore huit mois plus tard. « Je suis toujours aux prises avec les effets résiduels », a-t-il déclaré à l’époque, « Mais c’était moche. J’y ai survécu, mais ce n’était pas joli. Alors j’ai définitivement dû faire face à ça. »

La semaine dernière, il a été signalé que OUTIL était l’un des nombreux artistes utilisant des chiens renifleurs spécialement entraînés pour détecter le COVID-19 lors de leurs spectacles. Les chiens sont capables de détecter les traces du virus sur toute personne impliquée dans les coulisses, y compris les membres de l’équipe et de l’entourage du groupe.

OUTIL a été honoré d’un Grammy dans la catégorie « Best Metal Performance » lors de la cérémonie de pré-diffusion au 62e Grammy Awards en janvier 2020 au Staples Center de Los Angeles. OUTIL a été nominé pour « 7emeste », une piste de « Inoculum de peur ».

OUTIL déjà eu trois précédents Grammy Awards à son actif : « Best Metal Performance » en 1997 et 2001 pour « Ænima » et « Schisme », respectivement, et « Meilleur package d’enregistrement » en 2006 pour « 10 000 jours ».

OUTIL formé en 1990 et a sorti cinq albums studio à ce jour : « Reflux » (1993), « Ænima » (1996), « Latérale » (2001), « 10 000 jours » (2006) et « Inoculum de peur »; deux EP : « 72826 » (1991) et « Opiacé » (1992); et le coffret en édition limitée, « Salival » (2000). Le groupe a remporté quatre Grammy Awards: Meilleure performance métal (1998, « Ænima »), « Meilleure performance métal » (2002, « Schisme »), « Meilleur package d’enregistrement » (2007, « 10 000 jours ») et « Meilleure performance métal » (2020, « 7emeste »).

« Inoculum de peur » est arrivé en août 2019, après des années d’anticipation. L’album a fait ses débuts au n ° 1 sur Panneau d’affichage‘s Top 200, fracassant les ventes et les records à la radio tout en gagnant de nombreux éloges de la critique.



