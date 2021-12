Regardez Tori Spelling Dodge questionner sur Noël avec Dean McDermott

Il fait glacial en cette période des fêtes !

Dans l’émission Sirius XM Radio Andy, orthographe tori subtilement évité une question relative au mari Dean McDermott au milieu des nouvelles de leur séparation imminente. Hôte Jeff Lewis a demandé à la star de Beverly Hills, 90210, « D’accord, alors les achats des Fêtes – qu’est-ce qu’on a Dean ? N’importe quoi ? »

L’actrice s’est brièvement arrêtée avant de dire : « Oui, bien sûr, les enfants lui apportent quelque chose. »

Lorsque Jeff a demandé plus de détails, Tori a ajouté qu’elle « contribuerait » au cadeau de Dean, il semble donc que tout l’amour n’est pas perdu entre le couple.

« OK, bien, alors savez-vous ce que vous obtenez ? » J’ai demandé. Elle a évité la question et a plutôt comparé la situation à sa dynamique avec son ex : « Qu’est-ce que tu as Gage ? Jeff et Gage ont été ensemble pendant huit ans avant de se séparer en 2019. Comme l’hôte a répondu: « Oh, non, non, rien. »

Tori a renversé la situation et a déclaré: « Vous devez le faire. Monroe doit lui offrir quelque chose », se référant à la fille de 5 ans du couple. « C’est comme ça que ça marche… Salut, bienvenue dans la vie. »