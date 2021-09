Regardez Tory Vagasy d’America’s Got Talent ressentir l’amour dans la puissante performance du Roi Lion, et ce qu’elle ressent à propos des commentaires de Simon Cowell

Avertissement: spoilers à venir pour le premier tour de Amérique‘J’ai du talent Demi-finales de la saison 16 sur NBC.

America’s Got Talent se rapproche de plus en plus du couronnement du champion de la saison 16, et le premier tour des demi-finales a prouvé que les concurrents qui sont toujours en lice sont là pour le gagner. Il n’y avait pas vraiment de maillon faible évident dans la nuit initiale des demi-finales, même si tous les juges n’étaient pas d’accord sur certains d’entre eux. L’un sur lequel les juges n’étaient pas tout à fait d’accord était le chanteur Tory Vagasy, qui est monté sur scène pour chanter une chanson du Roi Lion qui est immédiatement devenue un succès auprès du public du Dolby Theatre, et elle a partagé ses sentiments sur ce que Simon Cowell a dû faire. dire.