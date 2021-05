TOTO et Le Club des joueurs/Groupe d’étiquettes de mascotte va libérer “Avec un peu d’aide de mes amis” le 25 juin. La représentation capture une soirée spéciale le 21 novembre 2020 lorsque Steve Lukather, Joseph Williams et David Paich est apparu avec la nouvelle gamme de TOTO pour un événement mondial en provenance de Los Angeles, Californie.

Un clip de performance de la chanson “Tu es la fleur”, pris à partir de “Avec un peu d’aide de mes amis”, peut être vu ci-dessous.

Williams propose: “L’une de mes chansons préférées de tous les temps figure parmi les coupures les plus profondes, ‘Tu es la fleur’ par l’original – Bobby Kimball. Étant un grand fan (et un bon ami), je lui dédie la performance. “

Joindre Lukather, Williams et Paich pour ce prochain chapitre de leur histoire indélébile sont de nouveaux membres du groupe bassiste John Pierce (HUEY LEWIS ET LES ACTUALITÉS), le batteur Robert “Sput” Searight (NOTE DE FANTÔME, CHIOT SNARKY), et claviériste / chanteur de fond Steve Maggiora (ROBERT JON ET L’ÉPAVE). Claviériste Dominique “Xavier” Taplin (PRINCE, NOTE DE FANTÔME) et multi-instrumentiste / chanteur Jambon Warren (Ringo Starr) se sont séparés sur la poursuite de leur mandat dans l’ensemble. Cela marque la quinzième incarnation de la TOTO alignement en considération des membres du groupe ou des sidemen qui ont rejoint ou quitté.

La précommande est en ligne maintenant. Outre les pressages LP de l’audio uniquement, un ensemble CD / DVD et CD / Blu-ray sont disponibles. Les fonctionnalités de liste des pistes “Jusqu’à la fin”, “Rester en ligne”, «Pamela», “Royaume du désir”, “Soeur blanche”, “Tu es la fleur”, “Je ne te retiendrai pas”, “Arrêter de t’aimer”, “La maison des braves”, «Rosanna» et “Avec un peu d’aide de mes amis”. Dans les sorties DVD et Blu-ray, un documentaire est présenté à côté de la performance, présentant les réflexions de tous les membres du groupe qui sont apparus ce soir-là.

Steve Lukather, alias Luc, partage: “Quand la musique est interprétée par de grands musiciens, elle honore TOTO. Le documentaire présenté sur le DVD offre un excellent aperçu de nos réflexions sur l’avenir. David, qui se tient avec nous, aux côtés de Joe et moi-même, le désir de garder cette musique vivante. Et Paich pourrait apparaître à tout moment pour un spectacle comme une surprise spéciale.

“Quand il a été question de planifier cette setlist spécifique, nous avons choisi un groupe éclectique de chansons pour ce spectacle d’une nuit seulement. Avec impatience, nous choisirons un mix plus large dans le TOTO catalogue qui comprend les coupes profondes, les succès et les airs de Joe et mes albums solo récemment sortis.

“Nous ne pouvions pas être plus ravis de la réponse mondiale à ces disques. Ils ont tracé partout dans le monde et ont intégré une partie de la musique dans le nouveau TOTO l’ensemble apporte une épice fraîche à la ‘Toto: Le Dogz d’Oz’ tour du monde quand nous repartons pour commencer à monter des spectacles. Simplement, nous cherchons tous les deux à apporter le passé TOTO au présent et au-delà, et ce premier regard sur la nouvelle gamme prépare le terrain pour un chapitre de notre histoire que nous avons hâte d’écrire. “

Joe Williams propose: “C’est toujours un plaisir de réaliser un TOTO spectacle, mais celui-ci était spécial. Rejoindre moi, Luc et David en novembre dernier, trois nouveaux musiciens virtuoses de haut niveau ainsi que quelques génies de retour.

“Le spectacle lui-même est né de la nécessité de jouer après avoir été sur COVID lockdown, mais a également servi de raison pour construire ce nouveau groupe. Dès la sortie de la porte, ce groupe s’est enfoncé et a creusé profondément dans le nouveau et l’ancien. TOTO Matériel. Parmi les morceaux les plus profonds, il y a l’une de mes chansons préférées de tous les temps, ‘Tu es la fleur’ par l’original – Bobby Kimball. Étant un grand fan (et un bon ami), je lui dédie la performance. Je reviens aussi quelques-unes de mes choses préférées, ‘Jusqu’à la fin’ et «Pamela». Joué à la perfection par les nouveaux chats. J’ai le meilleur travail dans le groupe parce que quand je ne chante pas, je peux regarder les joueurs les plus incroyables travailler !

“Le TOTO modèle est fort et vrai. Un groupe des meilleurs musiciens et chanteurs écrivant et interprétant toutes sortes de chansons sympas. C’est comme ça que ça a commencé et c’est comme ça que ça continue.

“Ce documentaire explore ce concept en discutant avec David, Luc, Garenne, Dominique X, John Pierce, Robert ‘Sput’ Searight et Steve Maggiora sur leurs expériences en tant que joueurs, et aussi sur le fait de faire partie du TOTO héritage. Et, bien sûr, une discussion sur l’émission aussi. Je pense que je suis là-dedans aussi, en disant à quel point j’aime ces gars! Bientôt, nous reviendrons vers vous, sur scène, en chair et en os, en élargissant notre plateau avec des coupes encore plus profondes de “ l’héritage ” ainsi que des nouveautés de Lucet mes nouveaux disques. On a hâte! En attendant, profitez un peu TOTO l’histoire et l’actualité. “

Luc et Joseph Williams sont des amis de longue date depuis qu’ils sont enfants, et des camarades de groupe partageant une histoire profonde et colorée qui a prospéré professionnellement à l’échelle mondiale au cours des dernières décennies. Devant la mise en scène de cette seule apparition nocturne pendant la pandémie mondiale, Luc a proposé : « Nous ne pourrions pas être plus en paix avec ce déménagement. Il y a un enthousiasme rafraîchissant et optimiste pour entrer dans l’avenir. En ce moment, Joe et je suis le seul membre de longue date du groupe à vouloir continuer à apporter de la musique à notre base de fans multigénérationnelle.

«J’ai passé près de quatre décennies et demie de ma vie en tant que seul membre original qui n’a jamais manqué un spectacle ou un album à nourrir cet héritage tout en permettant à la musique d’exister continuellement dans le cadre des concerts en direct. C’est quelque chose que je ne vais jamais cessez de faire, et lorsque nous retournons inévitablement sur la route, cela présente une rare opportunité de réinventer notre avenir personnel tout en préservant simultanément la connexion profonde qui existe avec le public tout en produisant une découverte continue. “

Williams partagé: “Luc et j’ai vécu beaucoup de choses les uns avec les autres. Il est comme un frère pour moi. Notre partenariat créatif a toujours enrichi nos vies. Alors que nous regardons ce qui va arriver à l’unisson, il n’y a rien d’autre que de l’anticipation pour donner vie à tout dans notre esprit. Je ne peux penser à personne d’autre sur Terre avec qui je préfère lancer le prochain chapitre qu’avec cet ami et compagnon de groupe fidèle et doué de longue date. Nous sommes les derniers hommes debout… Les Dogz d’Oz! ” Luc ajoutée: “Joe et je suis ami depuis l’âge de 17 ans, et Joe avait 14 ans. Au cours de cette pandémie, nous avons réévalué notre carrière et comment aller de l’avant. Les gens ne sont plus avec nous ou ont pris leur retraite. Nous nous sentons toujours comme des enfants qui veulent reprendre la route le plus tôt possible. C’est là que nous vivons. JoeSa croissance en tant que producteur, compositeur, ingénieur, chanteur et interprète est inspirante. Le timing de ce déménagement est parfait car Joe est au sommet de sa forme et il m’émerveille chaque jour. Nous apprécions cette collaboration et nous ne pourrions être plus enthousiastes pour l’avenir. »

“Avec un peu d’aide de mes amis” a été produit par Joseph Williams, qui a également édité la vidéo longue qui l’accompagne. L’ingénieur de longue date du groupe Ken Freeman mixé et capturé le son ce soir-là.

Liste des pistes:

01. Jusqu’à la fin



02. Rester en ligne



03. Pamela



04. Royaume du désir



05. Soeur blanche



06. Tu es la fleur



07. Je ne te retiendrai pas



08. Arrêter de t’aimer



09. Présentations de groupe



dix. Accueil des braves



11. Rosanna



12. Avec un peu d’aide de mes amis