Regardez toute l’action des Jeux olympiques de 2020 que vous pouvez gérer pour seulement 10 $ grâce à Sling TV

Avec 33 sports olympiques en vue au cours des quinze prochains jours, les coupeurs de câbles qui espèrent regarder autant de couverture NBC que possible ne voudront pas manquer les 25 $ d’économie que Sling TV a à offrir en ce moment. si vous espérez saisir le plus d’action possible.

Le forfait Sling Blue, qui comprend l’accès à quatre chaînes couvrant les Jeux olympiques de 2020, coûte généralement 35 $ par mois. C’est en soi une très bonne affaire pour un service de streaming, par rapport à Fubo TV et Hulu + Live TV qui commencent à 64,99 $ par mois. Maintenant seulement 10 $ pour votre premier mois, le forfait Sling Blue vous permet de diffuser sur trois appareils sans contrat ni configuration d’équipement nécessaire.

Sling Bleu | 1 mois | 35 $ 10 $

Obtenez NBC, la chaîne olympique dédiée et plus de 30 autres pour 10 $ pour votre premier mois de Sling TV. C’est une énorme économie de 25 $ pour ce service de streaming qui vous permet de regarder tous vos favoris du câble sans effort. Et n’oubliez pas que vous pouvez annuler à tout moment. Ainsi, une fois les Jeux olympiques terminés, vous pourrez partir facilement.Voir l’offre

Comme si cela ne suffisait pas déjà, au lieu des 50 heures de stockage DVR habituelles, vous bénéficiez désormais de 150 heures supplémentaires gratuites.

Cela signifie que vous pouvez enregistrer et stocker tous vos moments préférés des Jeux olympiques de cette année. Habituellement, cette mise à niveau du stockage coûte 5 $, donc une autre économie importante pour vous.

Si vous n’êtes pas sûr que cet accord Sling TV soit fait pour vous, nous avons compilé toutes les options de diffusion en direct olympique.

Qu’est-ce que Sling TV ?

Sling TV est devenu une alternative très raisonnable au câble ordinaire. Ce service de streaming basé sur des applications vous permet de diffuser la télévision en direct et du contenu à la demande sur plus de 30 chaînes. Après le processus d’inscription facile – avec cette remise de 10 $ pour votre premier mois – choisissez parmi les plus de 80 000 émissions et films qui sont à portée de main – une fois les Jeux olympiques terminés, bien sûr !

L’option d’abonnement pause vous permet de prendre une pause de 30 jours du service de streaming. Donc, si vous avez un mois chargé sans avoir le temps de regarder vos émissions préférées, suspendez simplement votre abonnement pour économiser de l’argent. Ensuite, redémarrez votre abonnement lorsque vous êtes prêt. Vous n’utilisez pas du tout votre abonnement ? Annulez-le facilement sans frais supplémentaires.

Avec DVR sur Sling TV, vous pouvez enregistrer vos épisodes préférés pour les revoir à votre guise. Ces enregistrements seront disponibles aussi longtemps que vous serez un client actif de Sling TV, et ne seront supprimés que 30 jours après la suspension de votre abonnement.

Gardez à l’esprit que l’enregistrement n’est pas disponible avec ESPN3, ACC Network Extra, SEC Network + et Local Now, mais vous pouvez continuer avec tout le reste.

Plus de forfaits avec Sling TV

Sling Blue n’est pas tout ce que Sling TV a à offrir. L’économie de 25 $ s’applique également à Sling Orange, qui diffère légèrement de son équivalent bleu. Ce forfait est mieux adapté aux jeunes enfants et aux amateurs de sport, ce qui est un peu déroutant lorsque quatre chaînes couvrant les Jeux olympiques sont incluses avec Sling Blue !

Mais trois chaînes ESPN sont disponibles avec Sling Orange, cela dépend donc vraiment des sports que vous cherchez à regarder. Nous avons mis en place un guide des chaînes Sling TV dédié pour vous aider à vous décider.

Si vous aimez des morceaux de chacun, optez pour le forfait combiné Bleu et Orange qui vous offre le meilleur des deux mondes pour 50 $ par mois. Toujours pas satisfait ? Sling propose de nombreux extras qui peuvent être ajoutés à votre forfait de base pour leurs propres frais mensuels. Ceux-ci incluent Comedy Extra, Sports Extra et Hollywood Extra.

Jetez un œil à notre tour d’horizon de tout ce que Sling TV a à offrir et comment il se compare à Hulu et Fubo TV.

