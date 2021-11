Regardez toutes les nouvelles bandes-annonces Marvel de Disney Plus Day ici

Vendredi, Disney a organisé son grand événement Disney Plus Day, surprenant les fans de diverses franchises avec de nouvelles annonces de films et d’émissions de télévision. Il va sans dire que le segment Marvel de Disney Plus Day était l’une des parties les plus attendues de l’événement. C’est parce que nous savions que nous aurions tellement de nouvelles annonces Marvel lors de la célébration de Disney.

Marvel a annoncé de nombreuses nouvelles séries Disney Plus lors de l’événement. Cela nous a également rappelé certains des titres qui sont déjà en préparation mais qui n’ont pas encore été mis en ligne sur le service de streaming. Mieux encore, les fans ont obtenu plusieurs bandes-annonces passionnantes pour les nouveaux spectacles Disney Plus de Marvel. Cependant, les bandes-annonces ne sont disponibles que sur Disney Plus pour le moment, pas sur YouTube. Mais la bonne nouvelle est que nous les avons tous rassemblés ici pour que vous puissiez les regarder.

Tous les nouveaux spectacles Marvel pour Disney Plus

Disney Plus sera le foyer d’émissions de télévision MCU, dont les films continuent de sortir en salles. C’est pourquoi l’événement Disney Plus Day ne comprenait que de nouvelles annonces d’émissions de télévision Marvel. Marvel nous a rappelé certaines des émissions qui sont sur le point d’être lancées sur Disney Plus, comme Hawkeye, dont la première aura lieu le 24 novembre.

Marvel a également parcouru toutes les autres émissions télévisées MCU Phase 4 connues. Le studio nous a rappelé Armor Wars, I Am Groot, Ironheart, Moon Knight, Ms. Marvel, Secret Invasion, She-Hulk, The Guardians of the Galaxy Holiday Special et What If…? saison 2. Malheureusement, toutes ces émissions à venir n’ont pas de bandes-annonces. Mais Marvel a publié des teasers pour certains d’entre eux, comme vous le verrez ci-dessous.

Enfin, Marvel a également confirmé les émissions de télévision MCU qui n’étaient apparues que dans des rumeurs jusqu’à présent. La liste comprend Agatha: House of Harkness et Echo. Tout aussi excitantes sont les nouvelles séries animées qui rejoindront What If…? dans le MCU. Marvel a annoncé Marvel Zombies, Spider-Man: Freshman Year, X-Men ’97. Cependant, aucune de ces nouvelles émissions télévisées MCU Phase 4 n’a de bande-annonce.

Samuel L. Jackson en tant qu’agent Fury dans l’invasion secrète de Marvel. Source de l’image : Marvel Studios

Les bandes-annonces du Disney Plus Day

Le MCU de Marvel semble plus excitant que jamais. Et il y a aussi beaucoup de monde, avec la phase 4 introduisant tant de nouveaux héros et antagonistes. Nous en avons déjà rencontré plusieurs avec l’aide des films MCU 2021 et des émissions de télévision Disney Plus. Et nous n’avons pas encore tout à fait terminé, avec au moins une version de Marvel prévue pour nous apporter un nouveau Avenger. C’est Kate Bishop (Hailee Steinfeld) dans Hawkeye

Dans ce qui suit, nous vous montrerons toutes les nouvelles séquences que Marvel a dévoilées lors de ses annonces Disney Plus Day, à commencer par la série qui est sur le point de sortir sur le service de streaming. En outre, nous devons souligner la transformation massive de Samuel L. Jackson ci-dessus. Malheureusement, il n’y a pas encore de bande-annonce de Secret Invasion sur Disney Plus.

Nouvelles images et teaser de Hawkeye

Nous sommes au-delà des bandes-annonces et des teasers pour Hawkeye. Ce que nous obtenons à la place est une scène de poursuite en voiture complète, ce qui est absolument hilarant. Sans parler du fantastique travail de caméra qui a présidé à cette incroyable séquence. Ajoutez les interactions hilarantes de Steinfeld avec Clint Barton (Jeremy Renner) et saupoudrez des vibrations de Noël sur tout, et vous obtenez un événement MCU Phase 4 que vous devez regarder :

| Novo clipe et teaser de #Hawkeye liberados no Especial da Marvel Studios, do Disney +. [1/2] pic.twitter.com/y1eH0iEFqW – Marvel Plus #DisneyPlusDay (@MarvelPlusBR) 12 novembre 2021

[2/2] pic.twitter.com/mncSRNfRgJ – Marvel Plus #DisneyPlusDay (@MarvelPlusBR) 12 novembre 2021

Mais Hawkeye a aussi son teaser :

| Novo teaser de #Hawkeye lançado no Especial da Marvel Studios, no Disney+. Foram lançados 2 novos teasers et novo clipe da série. pic.twitter.com/ea9jyF54na – Marvel Plus #DisneyPlusDay (@MarvelPlusBR) 12 novembre 2021

Le premier teaser de Moon Knight sur Disney Plus

Le Moon Knight ne dure que 35 secondes, mais il suffit de nous dire que cette émission télévisée sera plus sombre que ce à quoi vous vous attendriez du MCU de Marvel. Ceci est notre premier regard sur Marc Spector d’Oscar Isaac, le protagoniste de la série.

| Primeiro teaser officiel de « MOON KNIGHT » ! pic.twitter.com/o8mXi3rf3S – Marvel Plus #DisneyPlusDay (@MarvelPlusBR) 12 novembre 2021

Mme Marvel obtient enfin une bande-annonce

Nous attendions que Mme Marvel abandonne cet automne, mais Marvel a continué à retarder la sortie. Il arrivera sur Disney Plus l’été prochain, mais nous avons enfin une bande-annonce maintenant. Ce n’est pas beaucoup de séquences, mais nous voyons Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan, alias Mme Marvel.

| Novo teaser officiel de « MS. MARVEL » ! pic.twitter.com/9yzRY5MiTX – Marvel Plus #DisneyPlusDay (@MarvelPlusBR) 12 novembre 2021

She-Hulk apporte une énorme surprise à Disney Plus

La nouvelle bande-annonce de Marvel la plus excitante est peut-être le teaser de She-Hulk ci-dessous. Non seulement nous voyons Jennifer Walters de Tatiana Maslany en mode She-Hulk, mais nous obtenons également le Smart Hulk (Mark Ruffalo). Nous avons vu Hulk pour la dernière fois dans Fin du jeu, alors qu’il se remettait encore du cliché et de la bataille qui a suivi. Mais ensuite, nous avons vu Bruce Banner à Shang-Chi, ce qui était assez déroutant.

She-Hulk clarifiera tout cela. Oh, et il y a un autre excellent œuf de Pâques Hulk dans le teaser de Marvel ci-dessous.

| Primeiro teaser officiel de « SHE-HULK » ! pic.twitter.com/ZNjJQJWBzw – Marvel Plus #DisneyPlusDay (@MarvelPlusBR) 12 novembre 2021