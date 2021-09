Regardez Tyrese et Ludacris apporter encore plus de blagues dans le clip du réalisateur F9

J’aime juste ces deux ensemble ! Tyrese a un sourire qui illumine la pièce. Il est impossible de voir ce gars heureux sans être excité avec lui. Ludacris a le meilleur timing comique et dramatique et quelqu’un doit confier à cet homme d’autres rôles, stat. Des images supplémentaires ne sont que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne la sortie à domicile de F9.

Il y a tellement plus d’où cela vient avec Justin Lin de retour dans le fauteuil du réalisateur (Lin a également dirigé les troisième, quatrième, cinquième et sixième volets de la série). Le producteur, co-scénariste et réalisateur fournit un long commentaire sur les coupes théâtrales et du réalisateur. Avec l’achat de F9, les fans recevront également plus d’une heure de contenu bonus exclusif avec un aperçu des coulisses des cascades défiant la gravité et des voitures chargées de nitro, une bobine de bâillon et encore plus de justice pour Han (joué par Sung Kang).