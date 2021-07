Regardez un héroïque John David Washington se faire tirer dessus, frapper, ligoter et plus encore dans une nouvelle bande-annonce sauvage pour Beckett de Netflix

Tout commence assez innocemment dans notre premier regard sur Beckett, alors que John David Washington et Alicia Vikander sont prêts pour un peu de repos et de détente, tout en profitant des images et des sons de la Grèce. Un accident de voiture fatidique change tout, Beckett étant le seul survivant. Forcé d’échanger des dates de déjeuner pour être poursuivi à travers un pays où les troubles politiques grandissent, notre héros doit effacer son nom et apprendre à qui faire confiance dans le processus.