Regardez un journaliste de MSNBC être confronté de manière troublante à un homme qui crie lors d’une couverture en direct de l’ouragan

Comme on le voit dans les images, Shaquille Brewster était juste à côté de la plage de Gulfport, Mississippi, et rapportait calmement comment certaines personnes reprenaient déjà leurs habitudes d’avant l’ouragan maintenant que la pluie s’était arrêtée dans la région. C’est alors qu’un camion de couleur claire a quitté la route et s’est retrouvé dans une zone boueuse à proximité. C’est plutôt ennuyeux de le voir courir dans la boue et le vent spécifiquement pour crier des choses en grande partie inintelligibles aux membres de l’équipage de MSNBC d’une manière qui peut facilement être considérée comme menaçante. Comme un patron, Brewster a guidé l’attention du caméraman loin de l’imposant nouvel arrivant, et juste au moment où il semblait que tout avait glissé dans le groove précédent, le mec s’est précipité dans le cadre et a semblé qu’il était sur le point de frapper Brewster lorsque le film retourné au studio.