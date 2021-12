Regardez A Musical Family Christmas With The Kanneh-Masons sur BBC Two le jour de Noël à 20h35. Les Kanneh-Maçons exceptionnellement talentueux sont sept frères et sœurs – Isata, Braimah, Sheku, Konya, Jeneba, Aminata et Mariatu – qui prennent d’assaut le monde de la musique classique.

Les Kanneh-Maçons interprètent leur musique festive préférée

A Musical Family Christmas With The Kanneh-Masons, filmé dans leur maison familiale à Nottingham, est une fusion des traditions familiales du Royaume-Uni, de la Sierra Leone et des Caraïbes. Les Kanneh-Masons interprètent leur musique festive préférée pour l’émission de Noël de la BBC Two, notamment ‘Mary’s Boy Child’, ‘We Three Kings’, ‘Santa Baby’, ‘Sugar Plum Fairy’ et ‘In The Bleak Midwinter’ ainsi que des versions de « Who The Cap Fit » de Bob Marley, « Hallelujah » de Leonard Cohen et « The Seal Lullaby » d’Eric Whitacre.

Noël est une période spéciale pour la famille

Noël est une période spéciale pour les Kanneh-Maçons qui sont souvent en tournée, donc le temps à la maison avec les parents Stuart et Kadiatu est rare. Leurs célébrations de Noël comprennent la décoration d’arbres, le tirage au sort traditionnel du Père Noël secret, des duos musicaux, des charades et des jeux de société, la cuisine de plats de fête ainsi que des performances impromptues avec des chanteurs de Noël. Les parents Kadiatu et Stuart partagent des vidéos de Noël en famille au fil des ans, y compris des moments amusants « de sortie », révèlent comment la musique a toujours joué un rôle si important dans leur vie et réfléchissent à l’année incroyable de la famille.

Les Kanneh-Masons ont sorti leur premier album familial Carnival l’année dernière qu’ils ont joué aux BBC Proms cette année. Le Carnaval comprend de nouveaux poèmes écrits par l’auteur de War Horse Michael Morpurgo pour accompagner la suite musicale humoristique Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Les poèmes sont lus par l’auteur qui est rejoint par l’acteur oscarisé Olivia Colman.

Bien que Carnival ait été le premier album familial sorti par les Kanneh-Masons, Sheku et Isata ont tous deux sorti leurs propres albums solo et récemment sorti Muse, leur premier album en duo.

Sheku Kanneh-Mason est devenu célèbre après avoir remporté le prix BBC Young Musician 2016 et s’est produit au mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle en 2018, qui a été regardé dans le monde entier par 2 milliards de personnes. Il a sorti son premier album primé par Classical BRIT, Inspiration, en janvier 2018, qui a dominé le classement des albums classiques et a culminé à la 11e place du classement officiel des albums britanniques. Sheku est devenu le premier violoncelliste de l’histoire des charts à se classer dans le Top 10 officiel des albums britanniques lorsque son deuxième album Elgar, qui présente le célèbre concerto pour violoncelle du compositeur, est entré au 8e rang en janvier 2020. Il a été nommé membre du Ordre le plus excellent de l’Empire britannique (MBE) pour services rendus à la musique dans la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An 2020.

La sœur de Sheku, la pianiste Isata Kanneh-Mason, a également dominé le classement des artistes classiques britanniques avec son premier album Romance, un portrait de la vie de la compositrice et pianiste Clara Schumann, sorti en 2019. Elle a sorti son deuxième album solo Summertime, une exploration diversifiée. du paysage musical de l’Amérique du XXe siècle, en juillet.

Sheku et Isata Kanneh-Mason ont récemment sorti Muse, leur premier album en duo, avec une sélection variée de musique pour piano et violoncelle composée par Barber et Rachmaninov, qui a dominé le UK Official Classical Chart et le Billboard’s Traditional Classical Album Chart.

