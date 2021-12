Regardez un propriétaire de Tesla faire exploser sa voiture avec 66 livres de dynamite

Que feriez-vous si votre Tesla Model S 2013 commençait à afficher des codes d’erreur après moins de 1 000 milles et que la seule solution était un remplacement complet de la batterie de 22 600 $ ? Payeriez-vous environ la moitié du prix de vente d’une voiture électrique ? Ou appelleriez-vous les Bomb Dudes pour vous aider à attacher 30 kg (66 livres) de dynamite à votre Tesla et à la faire exploser ? Si vous êtes Tuomas Katainen, vous emprunterez cette dernière voie. Et la vidéo de l’explosion de Tesla est devenue virale sur YouTube.

Comment ça a commencé

Katainen ne fait pas de vidéos d’explosion de Tesla pour le plaisir. Au moins pas encore. Le Finlandais a fait exploser sa Tesla Model S par dépit après avoir découvert combien il devrait payer pour la réparer.

Il a commencé à rencontrer des erreurs après avoir parcouru moins de 1 000 milles sur sa Model S. Un atelier de réparation local a conservé la Tesla pendant un mois avant de lui dire que la seule façon de la réparer consisterait à remplacer toute la batterie. Le travail coûterait 20 000 € (22 600 $). De plus, Tesla devrait accepter la réparation.

Une Model S 2013 se vend plus de 42 900 $ en Finlande. Il est facile de comprendre pourquoi le propriétaire de Tesla n’était pas vraiment intéressé à payer pour la réparation. Il a dit à l’atelier de réparation qu’il ramasserait la voiture électrique et la ferait exploser. Et c’est ainsi qu’est né ce plan drastique de faire exploser sa Tesla et d’en enregistrer une vidéo.

La vidéo de l’explosion de Tesla

Katainen a contacté le YouTuber local Pommejätkät, qui se traduit par Bomb Dudes, pour faire le travail.

Faire exploser une voiture comme la Tesla Model S 2013 dans cette vidéo n’est pas une mince affaire. Katainen et Pommejätkät ont pris des précautions supplémentaires pour assurer la sécurité des personnes présentes.

Ils se sont rendus dans une ancienne carrière pour la vidéo de l’explosion de Tesla et ont pris les mesures appropriées pour que l’explosion de leurs 66 livres de dynamite ne blesse aucun des spectateurs venus les regarder.

Comme vous le verrez dans la vidéo, les Bomb Dudes ont placé la Tesla à une distance de sécurité avant de la câbler avec des explosifs. Ils ont installé de nombreuses caméras pour capturer les explosions dans les moindres détails. Et oui, la vidéo contient beaucoup d’action au ralenti. Ensuite, ils se sont cachés dans un bunker de fortune pour regarder la détonation.

Avant que Katainen ne déclenche l’explosion qui transformerait la Tesla en débris méconnaissables, ils ont ajouté la cerise sur le gâteau. Un mannequin de crash test avec une photo d’Elon Musk sur le visage était assis derrière le volant.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui est mieux, une Tesla en état de marche ou faire exploser la voiture, Katainen a répondu « en quelque sorte les deux ». Mais ensuite, il a admis que « peut-être plus d’explosion ». Regardez la vidéo de l’explosion de Tesla dans son intégralité ci-dessous :