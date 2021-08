Regardez Under Pressure, l’épisode 24 de la série de vidéos The Greatest de Queen

de la reine La série “The Greatest” célèbre cette semaine l’une des plus grandes collaborations de l’histoire du rock – “Under Pressure” de Queen et David Bowie. Dans cet épisode, Brian May et Roger Taylor parlent dans des interviews récentes de cette nuit mémorable et de la façon dont ce célèbre riff a été presque perdu, avec des images supplémentaires rarement vues de Bowie parlant de la façon dont il s’en souvient (« c’était particulier » !). Vous pouvez consulter l’épisode dans son intégralité ci-dessous.

En 1981, Queen avait acheté les célèbres Mountain Studios à Montreux – et c’est au cours d’une session d’enregistrement là-bas que l’ingénieur de studio Dave Richards a passé un appel téléphonique impromptu.

David Bowie : « Ils enregistraient là-bas et, David (Richards) savait que j’étais en ville, et m’a téléphoné et m’a demandé si je descendrais, si je voulais descendre et voir ce qui se passait. Alors je suis descendu et ces choses arrivent, vous savez, tout à coup vous écrivez quelque chose ensemble et c’était totalement spontané, ce n’était certainement pas prévu. C’était particulier !

Roger Taylor : « Eh bien, je pense que le processus était que nous étions tous saouls, et en studio, et nous étions juste pour nous amuser en jouant toutes sortes de vieilles chansons. Je me souviens de quelques vieilles chansons de Cream, et de tout ce qui nous passait par la tête et je pense que David a dit : « Ecoute, attends une minute, pourquoi n’écrivons-nous pas une des nôtres ? »

Freddie Mercury : « Nous étions en train de nous amuser, puis nous avons en quelque sorte brouillé les pistes et tout à coup, nous avons dit« Pourquoi ne voyons-nous pas simplement ce que nous pouvons faire sur l’impulsion du moment ? » »

Producteur Reinhold Mack : « Ensuite, il y a la pression de sa majesté, David, d’être là, et tout le monde voulait avoir l’air suave et rapide avec des idées et des trucs. »

Brian May : “Deacy a bien sûr proposé ce riff, ding, ding, ding, de de, ding, ding.”

Mack : “Bom, bom, bom, de, de, dah, dah.”

Roger Taylor : « Ding, ding, ding, de de, ding, ding. »

Mack : « Il n’arrêtait pas de jouer ça encore et encore. »

Roger Taylor : « Et puis on est allés manger une pizza et il l’a oublié ! Complètement échappé de son esprit. Nous sommes revenus et je m’en suis souvenu.

Brian May : “Et bien sûr, nous avons l’habitude de jouer ensemble, et maintenant nous avons cet autre gars là-bas, qui est également en train d’entrer, d’entrer, d’entrer.”

Roger Taylor : « L’idée de David de mettre tous ces clics et applaudissements, et puis juste, le genre de piste a grandi.

Brian May : « Et à ce moment-là, David était très passionné et il avait une vision en tête, je pense. C’est un processus assez difficile et quelqu’un doit reculer, et en fait j’ai reculé, ce qui est inhabituel pour moi.

Le résultat de cette longue nuit a été « Under Pressure » et, lors de sa sortie en octobre 1981, a donné à Queen son deuxième numéro 1 au Royaume-Uni et est devenu un énorme succès à travers le monde.

En raison d’engagements en tournée, le groupe n’a pas été en mesure de faire une vidéo promotionnelle – et le réalisateur David Mallet a donc capturé l’essence du morceau dans un montage magnifiquement conçu de séquences d’archives.

La chanson est devenue une caractéristique permanente des spectacles de Queen ultérieurs et a été l’un des moments marquants de le concert en hommage à Freddie Mercury le 20 avril 1992, où David Bowie et Annie Lennox se sont joints à Roger Taylor, Brian May et John Deacon pour une performance vraiment vertigineuse.

Sans aucun doute l’un des plus grands succès de Queen, et ce n’était pas une surprise lorsque les lecteurs du magazine Rolling Stone ont récemment élu « Under Pressure » comme l’une des plus grandes collaborations musicales de tous les temps.

Regardez chaque épisode de « The Greatest » sur la chaîne YouTube officielle de Queen.