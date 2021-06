Regardez une fillette de huit ans chanter « Roots Bloody Roots » de Sepultura

le Fondation musicale O’Keefe a mis en ligne une nouvelle vidéo d’environ une demi-douzaine d’enfants exécutant une reprise de SÉPULTUREla chanson classique de “Racines Racines sanglantes”.

Entièrement enregistré dans un garage, l’interprétation du morceau par les enfants prouve que vous n’avez pas besoin d’un studio chic lorsque le groupe est composé de sept enfants incroyablement talentueux de tout le pays. Originaire du Texas, du Tennessee, de Pennsylvanie et de l’Ohio, ce “supergroupe” a donné sa propre tournure à la chanson.

Découvrez le solo de guitare qui Seb Bragance improvisé sur place. Ou alors Sébastien Jamesle solo de batterie en métal de 55 gallons de , également improvisé.

Les musiciens:

* Voix : K8 (8 ans, originaire du Texas)



* Tambour de 55 gallons : Sébastien Stephens (9 ans ; du Tennessee)



* Claves : Willa Hillard (10 ans ; de l’Ohio)



* Guitare rythmique: Salle Ashton (12 ans, du Tennessee)



* Mixeur: Nathalie Vinnage (12 ans, de l’Ohio)



* Guitare principale: Seb Bragance (13 ans, originaire de Pennsylvanie)



* Guitare principale 2: Connor Meintel (15 ans)



* Tambours: Jason Wehn (16 ans, originaire de Pennsylvanie)



* Basse : Jonas Miller (17 ans, originaire de l’Ohio)

Fondation musicale O’Keefe est une organisation musicale à but non lucratif basée dans l’Ohio, dont la mission est de fournir gratuitement une éducation musicale de haute qualité à tous les enfants du monde. Pourquoi? Parce que l’art donne la parole à nos rêves et que la performance musicale en direct devient un art en voie de disparition. Depuis 2006, OMF a aidé plus de 1000 étudiants à faire d’innombrables clips, avec plus de 80 millions combinés Youtube vues.

Pour plus d’informations, rendez-vous à cet endroit.

“Racines Racines sanglantes” paru à l’origine sur SÉPULTUREl’album de 1996 “Les racines”, qui, avec les années 1993 « Année du chaos », est considéré comme la sortie la plus réussie du groupe sur le plan commercial, ayant été certifié disque d’or en 2005 par le RIAA (Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique) pour les envois aux États-Unis de plus de 500 000 exemplaires.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).