Regardez une nouvelle émission de cuisine, The PorterHouse avec Gregory Porter

Gregory Porter a partagé le premier épisode de sa nouvelle émission de cuisine, «The PorterHouse With Gregory Porter», que vous pouvez consulter ci-dessous.

L’épisode 1, qui est centré sur la recette de bortsch de bœuf de Porter, un plat qu’il a apprécié lors de ses premières visites en Russie et qui incorpore des éléments de la recette familiale de sa femme Victoria. De nouveaux épisodes de “ The PorterHouse ” seront présentés en première à 9a PDT / 12p EDT / 5p BST / 18pm CEST chaque mercredi sur The Infatuation et les chaînes YouTube de Zagat, chacune avec son propre thème, une inspiration de chanson spéciale ou une expérience de vie derrière elle. Écoutez la liste de lecture de The PorterHouse avec des morceaux de l’émission et d’autres favoris de tout le catalogue de Porter.

Le chanteur, auteur-compositeur et artiste d’enregistrement Blue Note lauréat de deux Grammy Awards a commencé sa carrière à New York en tant que chef avant d’être découvert comme musicien. Porter met autant d’âme dans sa cuisine que dans sa musique – à la fois riche de traditions familiales, imprégnée d’une expérience de la vie réelle et inspirée par un sens global de la communauté. Maintenant, Porter vous invite dans sa cuisine familiale à Bakersfield, en Californie, pour partager ses recettes préférées et les histoires qui les sous-tendent en tant qu’hôte de “ The PorterHouse with Gregory Porter ”, présenté par Citi, une nouvelle série de cuisine en six épisodes lancée aujourd’hui.

«La musique et la nourriture, deux choses dans la vie que j’aime vraiment, ont toujours été liées», dit Porter. «La cuisine était en fait ma maison avant que je ne monte sur scène. La nourriture n’est pas que de la nourriture, c’est la tradition, c’est la famille, ses racines, et c’est ce qu’est la musique. Quand je fais un beau plat, quelque chose qui fait du bien aux gens, qui illumine leur visage et éclaircit leur humeur, c’est ainsi que je pense à la musique. Ecrire des chansons et créer des plats m’a toujours inspiré. »

Présenté par Citi, «The PorterHouse» présente Porter partageant des recettes inspirées de sa communauté locale, des expériences de tournée à travers le monde et des traditions familiales de son enfance à Bakersfield avec sa mère et ses sept frères et sœurs. Le sixième épisode montrera l’importance de redonner au milieu des niveaux records d’insécurité alimentaire aux États-Unis, avec un don de nourriture dans un ministère local et une soupe populaire gérée par le frère de Porter, Dionne. Dans le cadre de son soutien à The PorterHouse, Citi a promis un don supplémentaire au partenaire de longue date No Kid Hungry pour fournir jusqu’à 100 000 repas aux familles américaines dans le besoin.

«Nous recherchons toujours des moyens passionnants de donner aux clients de Citi l’accès à des talents et à des expériences exclusives», a déclaré Carla Hassan, directrice du marketing de Citi. «Le PorterHouse avec Gregory Porter nous permet de le faire tout en soutenant No Kid Hungry dans sa lutte contre la faim chez les enfants, un domaine dans lequel Citi s’est engagé à faire progresser.»

Certains épisodes présenteront des plats accompagnés de vins de Halleck Vineyard, une cave familiale primée basée à Sébastopol, en Californie. Halleck Vineyard a été jugé parmi les meilleurs vins du monde depuis des années. Situé dans le comté de Sonoma, en Californie, le vignoble s’associe à des causes valables à travers le pays pour bâtir et soutenir la communauté.

Après la diffusion du sixième épisode de la première saison le 16 juin, Citi présentera un événement final exclusif pour les titulaires de carte le jeudi 17 juin. L’événement virtuel d’une heure comprendra une séance de questions-réponses intime avec Porter, suivie d’un concert complet de plusieurs chansons – Porter est le premier depuis plus d’un an. Les 100 premiers titulaires de carte à s’inscrire auront l’occasion de participer à une dégustation virtuelle du vignoble Halleck qui donnera le coup d’envoi aux questions et réponses et à la représentation de Porter, et recevra une cargaison de vins Halleck à siroter à la maison.

