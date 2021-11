Regardez Usman contre Covington 2 sur iPhone, Apple TV, web

L’UFC 268, y compris le combat pour le titre des poids mi-moyens, est prévu pour le samedi 6 novembre à 22 h HE/19 h HP au Madison Square Garden de New York. Voici comment regarder Usman vs Covington 2 sur le Web, iPhone, Apple TV, etc.

Ci-dessous, nous verrons comment regarder Usman vs Covington avec ESPN +, ainsi que ce que vous pouvez regarder avec l’application UFC et l’abonnement Fight Pass. Les combats de cartes principales UFC sont exclusifs au PPV via ESPN aux États-Unis, et vous aurez besoin d’un abonnement ESPN +.

Pour les nouveaux clients, il existe un accord pour obtenir à la fois un an d’ESPN + et un accès à l’UFC 268 avec une remise de 35% (89,98 $, reg. 129 $). Si vous êtes déjà abonné à ESPN+, le combat coûte 69,99 $.

Les autres combats de l’UFC 268 incluent Namajunas contre Zhang, Edgar contre Vera, et plus encore. Les premiers préliminaires débutent à 18 h HE/15 h HP, avec l’événement principal prévu à 22 h HE/21 h CT/19 h HP.

Comment regarder Usman vs Covington 2 UFC 268 sur iPhone, Apple TV, Web, plus

Regarder sur ESPN+

Si vous n’êtes pas encore client ESPN+ : accédez à l’UFC 268 et à un an d’ESPN+ avec une remise de 35 % (vous créerez un compte ESPN+ dans le cadre du processus) Pour regarder Usman vs Covington 2, rendez-vous sur ESPN app sur votre appareil Apple (ou autre) ou connectez-vous sur le Web Choisissez l’onglet ESPN+ (ou tapez UFC dans la barre de recherche d’application ESPN) Recherchez UFC Usman contre Covington 2

Alternativement, vous pouvez acheter l’UFC 268 sur un Mac ou un PC ici et regarder sur n’importe quel appareil pris en charge, y compris le Web.

Si vous êtes déjà abonné à ESPN+ : Achetez l’accès au combat pour 69,99 $ Pour regarder, ouvrez l’application ESPN sur votre appareil Apple (ou autre) ou connectez-vous sur le Web Dirigez-vous vers l’onglet ESPN+ Recherchez UFC Usman contre Covington 2

Regarder sur l’application UFC

Si vous souhaitez accéder à l’UFC et à du contenu supplémentaire, vous pouvez vous inscrire à l’UFC Fight Pass à partir de 9,99 $/mois. Cependant, Fight Pass n’offre qu’un accès aux préliminaires, tandis que Usman vs Covington 2 nécessitera un achat PPV avec ESPN +.

L’application UFC est disponible pour Apple TV, iPhone et iPad. Mais il n’y a plus de support pour l’Apple TV de troisième génération.

