Regardez : Vidéo virale de l’effondrement de la route Ludhiana ; Les étudiants en scooter tombent dans le cratère

L’ancien député CM Punjab Sukhbir Singh Badal a déclaré que le député du Congrès de la région devrait comprendre qu’une telle négligence peut coûter des vies.

Dans un incident choquant, une route dans la localité chic de Deep Nagar à Ludhiana a cédé en créant un cratère de 15 pieds de profondeur et aussi large quelques secondes après qu’un autobus scolaire ait traversé l’endroit. Deux frères et sœurs, qui allaient à l’école en deux-roues, et un piéton sont tombés dans le cratère avant de réaliser ce qui s’était passé. L’incident entier a été enregistré sur une caméra de vidéosurveillance d’un magasin voisin.

C’était un rasage de près pour les trois personnes. Alors que la piétonne a pu se tirer à l’aide de tuyaux, les frères et sœurs ont été secourus par les habitants à l’aide d’une échelle. Les étudiants, Mahi Malhotra, 16 ans, et Kanav Malhotra, 11 ans, ont été emmenés à l’hôpital pour y être soignés et seraient stables. Comme l’éboulement de la route a brisé les tuyaux d’égout, le cratère s’est rempli d’eaux usées et le scooty, qui était complètement endommagé, a été retiré à l’aide d’une machine JCB après de nombreuses heures.

Selon les rapports, les étudiants se trouvent être des parents de l’urbaniste adjoint de la société municipale Satish Malhotra. L’endroit où la route a cédé se trouve à environ 50 m de l’ancienne résidence du maire Balkar Sandhu. L’endroit se trouve sous une zone encombrée avec des bâtiments résidentiels et commerciaux d’un côté de la partie endommagée.

L’ancien député CM Punjab Sukhbir Singh Badal a déclaré que le député du Congrès de la région devrait comprendre qu’une telle négligence peut coûter des vies. « Choqué par l’effondrement tragique d’une route à Deep Nagar, Ludhiana, où un autobus scolaire et un deux-roues se sont retrouvés coincés, causant de graves blessures aux élèves. Je prie Waheguru Ji pour leur prompt rétablissement. Le député du Cong Rakesh Pandey doit comprendre qu’une telle négligence peut nous coûter la vie ! » dit Badal.

Choqué par l’effondrement tragique d’une route à Deep Nagar, Ludhiana, où un autobus scolaire et un deux-roues se sont retrouvés coincés, causant de graves blessures aux élèves. Je prie Waheguru Ji pour leur prompt rétablissement. Cong MLA Rakesh Pandey doit comprendre qu’une telle négligence peut nous coûter la vie ! pic.twitter.com/gBp27VFeVx – Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) 28 octobre 2021

Une tragédie majeure a été évitée car l’incident s’est produit après que le bus scolaire ait traversé l’endroit. Selon un rapport d’Indian Express, les responsables de la Ludhiana Municipal Corporation ont déclaré que la route avait été refaite il y a environ 9 mois et qu’ils enquêteraient sur la raison de l’effondrement soudain.

Le commissaire de l’organisme civique de Ludhiana, Pardeep Sabharwal, a déclaré que des avis de justification avaient été délivrés à trois responsables de l’aile Ponts et routes (B&R) de la société et qu’il leur avait été demandé de soumettre une explication écrite dans les deux jours.

Ce n’est pas la première fois qu’une route s’effondre à Deep Nagar. Le 6 octobre 2019, une route principale s’était effondrée et un SUV était coincé dans le cratère.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.