Regardez Vince Neil interpréter les classiques de Mötley Crüe au « Grand Prix Acura de Long Beach »

MOTLEY CRUE leader Vince Neil a secoué le 2021 Acura Grand Prix De Long Beach lorsqu’il était en tête d’affiche du concert du samedi soir 25 septembre présenté par Acura et ASM mondial.

Le spectacle a eu lieu vers 17 h 30 sur la place en face du Long Beach Performing Arts Center adjacent au Long Beach Convention Center et était gratuit pour les détenteurs de billets pour la course du samedi. L’espace sur la place était limité et était disponible selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Lorsque DanielLa participation de s à l’événement a été annoncée pour la première fois, a-t-il déclaré dans un communiqué : « Je suis très heureux de revenir pour jouer au grand Prix de Long Beach. J’ai eu une expérience formidable la dernière fois en 2015 et je suis honoré d’être invité à nouveau. Comme beaucoup le savent, j’ai été impliqué dans le monde de la course toute ma vie. Alors quand vous mélangez course et rock and roll en un seul événement, je suis aux anges ! Mon groupe et moi attendons avec impatience un spectacle énergique et excitant interprétant tous les tubes. Je suis certain que tous passeront un bon moment. On se voit là-bas!”

Le mois dernier, Vincent a révélé qu’il essayait une nouvelle machine à tonifier dans un effort apparent pour se mettre en forme pour MOTLEY CRUEest à venir “La visite du stade”. Le chanteur a dit qu’il utilisait Emsculpt Néo, un nouveau traitement révolutionnaire censé développer les muscles et réduire la graisse en utilisant à la fois des fréquences radio et des énergies électromagnétiques de haute intensité.

Il y a quatre mois, Daniel a fait la une des journaux lorsqu’il a eu du mal à terminer son concert solo au Festival de la vallée de la rivière Boone Iowa à Boone. Basé sur une séquence vidéo filmée par des fans du concert du 29 mai publiée sur Youtube, le rockeur de 60 ans, qui n’avait pas joué depuis plus d’un an et demi en raison de la pandémie de COVID-19, a commencé à perdre sa voix plusieurs chansons dans son set, qui se composait exclusivement de CRÜE classiques et reprises précédemment enregistrées par le groupe.

MOTLEY CRUE‘s “La visite du stade” avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.



