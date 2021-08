Regardez Vince Neil interpréter les tubes de Mötley Crüe au Vet Fest à Oswego, Illinois

Des séquences vidéo filmées par des fans de MOTLEY CRUE chanteur Vince Neilla représentation du 28 août à VetFest à Oswego, Illinois peut être vu ci-dessous.

Le festival de quatre jours a permis de collecter des fonds pour des œuvres caritatives locales en mettant l’accent sur les anciens combattants et le district d’unité 308 d’Oswego.

Lorsque sa participation à VetFest a été annoncé pour la première fois, Vincent a déclaré dans un communiqué: “C’est un honneur de jouer un événement comme celui-ci pour une si bonne cause. J’ai plusieurs membres de la famille qui ont servi dans l’armée, y compris mon père, donc un spectacle comme celui-ci est proche et cher à mon cœur. Mon groupe et moi sommes impatients de présenter un spectacle amusant, énergique et excitant en interprétant tous les tubes. Je suis certain que tous passeront un bon moment. Rendez-vous là-bas !”

Le spectacle du week-end dernier est arrivé trois mois après Daniel eu du mal à terminer son concert solo au Festival de la vallée de la rivière Boone Iowa à Boone. Basé sur des séquences vidéo filmées par des fans du concert du 29 mai publiées sur Youtube, le rockeur de 60 ans, qui n’avait pas joué depuis plus d’un an et demi en raison de la pandémie de COVID-19, a commencé à perdre sa voix plusieurs chansons dans son set, qui se composait exclusivement de CRÜE classiques et reprises précédemment enregistrées par le groupe.

14 chansons dans la performance, Vincent essayé de chanter CRÜEsmash hit “Filles, Filles, Filles” mais a abandonné au milieu de la chanson, expliquant à la foule: “Hé, les gars… Je suis désolé, vous les gars. Ça fait longtemps que je joue. Ma putain de voix est partie… Euh… Nous vous aimons, et nous allons J’espère à la prochaine fois, mec. Prends soin de toi. “

Après Daniel a quitté la scène, son groupe d’accompagnement – qui se compose toujours du bassiste Dana Strum et guitariste Jeff “Blando” Bland de ABATTAGE, avec le batteur Zoltan Chaney – a continué à jouer la chanson, chantant sur ce qui semblait être des choeurs préenregistrés.

MOTLEY CRUE‘s “La visite du stade” avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.

En décembre 2019, CRÜE directeur Allen Kovac Raconté Renard d’affaires que “certains” des membres du groupe avaient fait appel à une aide extérieure pour se mettre en forme pour le trek. Kovac faisait référence à la critique de Daniel pour sa capacité de chant et son gain de poids supposés diminués, ainsi que pour l’état de santé du guitariste Mick Mars, qui souffre d’une forme d’arthrite chronique qui l’a amené à subir une arthroplastie de la hanche.

Kovac a expliqué: “Certains d’entre eux travaillent avec un entraîneur, certains d’entre eux travaillent avec un nutritionniste pour se donner le meilleur d’eux-mêmes. La plus grande insécurité pour un artiste est : est-ce que quelqu’un va se soucier de ma musique ? acheter un billet ? Nous étions en novembre [2019] quand les discussions se déroulaient, et ces gars étaient déjà en train de préparer leur préparation pour une tournée.”

Parlant spécifiquement de Daniel, Kovac a ajouté : « Voyons ce que Vincent chante et ressemble à la fin de la tournée.”

CRÜE bassiste Nikki Sixx dit aussi que Vincent le « tuait » en travaillant avec des « entraîneurs » et des « nutritionnistes » en vue de “La visite du stade”.



Eh bien, ce n’était pas l’équipage des années 80. Mais Vince Neil s’est présenté et s’est coincé pour les vétérinaires. Nous vieillissons tous, et il a trouvé le temps de venir jammer des chansons classiques de l’équipe. Merci Vince Neil, la voix légendaire qui a interprété tous les tubes du VetFest Oswego Vince Neil. Publié par Ron Poore le samedi 28 août 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).