Regardez Vince Neil jouer les classiques de Mötley Crüe à Boone, Iowa

MOTLEY CRUE leader Vince Neil a donné un concert solo samedi dernier (29 mai) au Festival de la vallée de la rivière Boone Iowa à Boone, Iowa. Comme d’habitude, Danielle groupe d’accompagnement était composé du bassiste Dana Strum et guitariste Jeff “Blando” Bland de ABATTAGE, avec le batteur Zoltan Chaney.

DanielLa setlist de était la suivante :

01. Des looks qui tuent



02. Dr Feelgood



03. Crier au diable



04. Helter Skelter (Couverture des BEATLES)



05. Vous êtes invité (mais votre ami ne peut pas venir)



06. Fumer dans la chambre des garçons (couverture GARE DE BROWNSVILLE)



07. Home Sweet Home



08. Ne t’en va pas fou (va t’en juste)



09. Morceau de votre action



dix. Emmenez-moi au sommet



11. Fil en direct



12. Trop jeune pour tomber amoureux



13. Relancer mon cœur



14. Filles, Filles, Filles

Des séquences vidéo filmées par des fans peuvent être vues ci-dessous.

Vincent a déjà dit à SiriusXM “Trunk Nation avec Eddie Trunk” à propos de ses performances en solo : “C’est une chose cool, parce que j’aime MOTLEY CRUE, J’aime MOTLEY CRUEet j’adore chanter, et j’aime les réactions des fans quand ils entendent les chansons. Que nous jouions devant mille ou vingt mille personnes, je ne vois de toute façon que le premier rang. Je suis donc heureux pour moi et pour les fans de pouvoir encore entendre cette musique.”

MOTLEY CRUE‘s “La visite du stade” avec DÉF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.

Quand ça arrive, “La visite du stade” marquera le CRÜEles premières dates en direct de depuis la fin de sa tournée d’adieu 2014/2015. CRÜE tournée avec POISON en 2011 et DÉF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates sur la route en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre actes prennent la route ensemble pour une tournée prolongée.

MOTLEY CRUEle biopic de 2019 “La saleté” dépeint son accident de conduite en état d’ébriété en 1984 qui a tué ROCHES HANOÏ le batteur Nicholas “Razzle” Dingley et grièvement blessé deux autres. Il montre également le tir de Neil de MOTLEY CRUE en 1992, seulement pour que ses camarades se rallient derrière lui en 1995 lorsque sa fille de quatre ans, Skylar, décédé d’un cancer. (Il a rejoint le groupe en 1997.)

En 2018, MOTLEY CRUE enregistré quatre nouvelles chansons pour “La saleté” film, y compris le single “The Dirt (Est. 1981) (Feat. Machine Gun Kelly)”, ” Chevaucher avec le diable “, “Crash et brûlure” et la propre tournure du groupe sur Madone‘s “Comme une vierge”.

MOTLEY CRUELe dernier album studio de 2008 “Les saints de Los Angeles”, qui a été suivi par un 2009 “Les plus grands tubes” compilation.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).