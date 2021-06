Regardez Vixen jouer à Ft. Myers, Floride

Des séquences vidéo filmées par des fans de RENARDEle 17 juin au Ranch Concert Hall & Saloon à Fort. Myers, Floride peut être vu ci-dessous.

Plus tôt ce mois-ci, RENARDE guitariste Bretagne Denaro (alias Britt Lightning) a parlé à Parler de métal sur l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le prochain album studio du groupe. “Eh bien, ça va un peu plus lentement que prévu”, a-t-elle déclaré. “Avant COVID, nous avions prévu un tas de sessions d’écriture – en personne -, où nous nous réunissions tous, traînions et travaillions sur des choses.

“Nous vivons tous dans différents États du pays, en fait – de LA au Michigan en passant par la Floride – nous sommes très dispersés”, a-t-elle expliqué. “Donc, ce n’est pas facile de voyager. Et honnêtement, personne n’est super enthousiaste à l’idée d’envoyer des morceaux dans les deux sens, d’essayer de les enregistrer séparément et tout comme ça. Alors nous avons été un peu ralentis. Mais nous avons de bonnes idées. Nous allons nous voir dans quelques semaines, donc nous sommes vraiment impatients de nous remettre sur la bonne voie et de terminer l’écriture afin que nous puissions entrer en studio et exploser cette chose. le faire. Je sais que nous en parlons depuis un moment. “

Interrogé sur la direction musicale du nouveau RENARDE Matériel, Britt, qui fait partie du groupe depuis 2017, a déclaré: “Ce sera certainement traditionnel RENARDE. Quand tu l’entendras, je pense que tu sauras que c’est RENARDE. Nous allons continuer avec les grandes harmonies en trois parties, les gros refrains accrocheurs, les riffs et les solos cool et rock et cette basse percutante et, bien sûr, Roxy‘s [Petrucci, drums] son génial. Je pense que ce sera peut-être une touche légèrement moderne – je pense que j’apporte peut-être ça un peu, mais j’ai été tellement influencé par RENARDE et d’autres groupes de cette époque qui, je pense, vont rester cohérents. Et nous voulons ça – nous ne voulons pas que les fans se disent : « Qu’est-ce que c’est que ça ? Ce n’est pas le groupe que j’aime. Mais je pense que ça va être un bon mélange.”

Brittles commentaires de font écho à ceux de RENARDE chanteur Lorraine Lewis, qui a dit Métal-Net en novembre dernier que le nouveau matériel du groupe « va toujours sonner comme RENARDE en ce qui concerne les harmonies — [which is] vraiment important pour nous – mais vraiment frais. Beaucoup de messages, beaucoup de ce qu’a été notre parcours en tant que femmes individuelles. Et nous sommes tous en train de mettre nos chevaux ensemble, et je suis vraiment excité. Je suis juste ravi d’être à nouveau en studio.

“Nous ne l’avons pas cartographié à cent pour cent”, Lorraine admis. “En ce moment, nous sommes toujours en train d’écrire, nous travaillons toujours sur des trucs – beaucoup de paroles et nous les partageons en quelque sorte avec nous tous. Partager des refrains avec [producer] Fred [Coury from CINDERELLA]. Il dit : ‘Oui, c’est un grand refrain. Travaillons là-dessus. Nous sommes donc vraiment très heureux et fiers de travailler avec lui. Il croit en nous, et il croit en moi, que j’aime vraiment, vraiment. Nous avons eu de très bonnes discussions en studio et autrement, comme avec Britt là-bas, et lui disant simplement: ‘Vous les gars, vous avez tout pour vous. Vous avez un groupe incroyable. Vous êtes un ancien groupe. Et tu as Lorraine faire le chant pour vous.’ Et je suis tellement reconnaissant qu’il croit en moi et qu’il pense que je peux chanter n’importe quoi. Lorsque Fred vous dit que vous pouvez tout faire, vous le croyez. Je suis donc vraiment excité d’aller en studio et de travailler avec lui. Et je suis vraiment honoré qu’il ait dit certaines des choses qu’il m’a dites. Donc le ciel est la limite ici.

Lewis a ajouté: “Je veux sortir un album vraiment puissant et incroyable. Et sortons quelques singles, et révisons le RENARDE héritage et continuez à basculer.”

En janvier 2019, RENARDE recruté Lewis en tant que nouveau chanteur principal après le départ de Janet Gardner.

Lewis avait déjà joué avec RENARDE en mars 2018 à Durant, Oklahoma alors que Gardner se remettait d’une opération.

Antérieur à Lewiss’ajoute à RENARDE, Petrucci, Ross et Denaro s’est engagé à « étendre le RENARDE héritage tout en restant fidèle à nos racines musicales.”

Gardner, qui a sorti son premier album solo éponyme en 2017, a annoncé sa sortie du groupe le 16 janvier 2019.

Gardner, Petrucci et Ross sont considérés comme faisant partie de RENARDEla gamme classique de , avec le guitariste fondateur Jan Kuehnemund, décédé d’un cancer en octobre 2013.

Gardner a contribué les voix principales à RENARDEalbums studio les plus réussis commercialement de — “Renarde” (1988), “Rev It Up” (1990) et “Mandarine” (1998) – ainsi que la dernière sortie du groupe, l’album live de 2018 « feu vif ».