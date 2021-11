Regardez: Voici à quoi ressemble la trilogie définitive de Grand Theft Auto sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Eh bien, Grand Theft Auto est enfin sur Nintendo Switch ! C’est juste ce que nous avons toujours voulu, non ?

The Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (oui, c’est le titre complet) comprend Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas, ainsi que de nombreux changements, dont un beaucoup de fans ne sont pas plus satisfaits.

Découvrez le regard de Nintendo Life sur GTA: Definitive Trilogy et décidez par vous-mêmes, les amis. Et nous le pensons littéralement : il n’y a pas de commentaire, juste du gameplay. Et nous aimons penser que le gameplay dit tout.

Que pensez-vous de la trilogie Grand Theft Auto sur Switch ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.