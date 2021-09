Regardez vos stars préférées de Madhuri Dixit, Sanjay Leela Bhansali et K-pop lors de l’événement Tudum de Netflix le 25 septembre

Bonne nouvelle pour les fans de K-drama. Votre pop star préférée animera à cette période de l’année un programme spécial (Photo : IE)

Netflix organisera bientôt l’un de ses événements mondiaux pour les fans, Tudum. L’événement proposera des exclusivités et des premiers looks et devrait être organisé le 25 septembre. Cette fois, l’événement qui s’adresse aux plus grandes stars et créateurs de contenu du monde entier, aura quelque chose pour tout le monde. Des amateurs de Bollywood, du K-drama aux noms hollywoodiens en passant par les sorciers d’anime, tout aura quelque chose qui correspond à leurs intérêts. Voici tout ce que vous pouvez attendre du prochain événement Tudum.

Le K-drame

Bonne nouvelle pour les fans de K-drama. Votre pop-star préférée animera à cette période de l’année un programme spécial. Le programme vous donnera un premier aperçu de tous les titres passionnants à venir qui arriveront bientôt sur Netflix–Hellbound, My name entre autres. Vous pouvez également vous attendre à des stars comme Song Kang et Jung Hae dans l’événement.

Préparez-vous pour l’Ultimate Anime Geek

Cette fois, la section anime n’aura vu personne mais un seul et unique Anime Vtuber de Netflix. Vous aurez un aperçu d’Ultraman, de Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie parmi, Aggretsuko, Bright: Samurai Soul et d’autres contenus animés populaires.

Pour les fans de Bollywood !

Ce n’est pas tout à fait faux si vous vous attendez à voir Madhuri Dixit et le célèbre cinéaste Sanjay Leela Bhansali. Madhuri Dixit nous donnera un aperçu de Finding Anamika tandis que Bhansali partagera sa vision de sa toute première série, Heermandi sur Netflix. Vous trouverez également Khufiya de Vishal Bharadwaj avec Tabu et Ali Fazal.

Dans la déclaration, Netflix a déclaré qu’il y aura un segment indien spécial qui sera hébergé par nul autre qu’un visage très populaire de Netflix, Radhika Apte et Ali Fazal. La bande-annonce de l’événement nous a déjà donné un aperçu d’un événement étoilé qui nous a montré YouTube et l’acteur Prajakta Koli, Riteish Deshmusk, Tamannaah Bhatia, Tabu et Tovino Thomas, entre autres.

