Regardez Warren Demartini, Dee Snider et Gilby Clarke interpréter “Wanted Man” de Ratt au Nouveau-Mexique

ROIS DU CHAOS joué hier soir (jeudi 17 juin) à l’Inn of the Mountain Gods Resort and Casino à Mescalero, Nouveau-Mexique. La programmation du supergroupe pour l’émission comprenait trois chanteurs principaux : Robin Sandre (ASTUCE PAS CHER), Dee Snider (SOEUR TORSADÉE) et Lames de cric (GARDE DE NUIT). Ils ont été rejoints par des guitaristes Gilby Clarke (GUNS N’ ROSES) et Warren De Martini (RATT), bassiste James Lo Menzo (SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE, MEGADETH) et batteur Kenny Aronoff (Jean Mellencamp, Willie Nelson, Jean Fogerty).

Initialement formé en 2012 en tant que ROCK ‘N’ ROLL TOUTES LES ÉTOILES, ROIS DU CHAOS présente une gamme de membres de base ainsi qu’une distribution tournante de musiciens invités.

ROIS DU CHAOS n’a enregistré qu’une seule chanson jusqu’à présent : une reprise de VIOLET FONCÉ‘s “Jamais avant” pour l’album hommage 2012 “Re-Machined: Hommage à ‘Machine Head’ de Deep Purple”.

Lors d’une apparition sur le “2 heures avec Matt Pinfield” podcast, batteur Matt Sorum (GUNS N’ ROSES, LE CULTE, REVOLVER EN VELOURS), qui a fondé ROIS DU CHAOS, a parlé de la formation du projet. Il a déclaré: “Le business de la musique est plus difficile que jamais à naviguer, surtout pour un gars qui existe depuis un certain temps”, a-t-il déclaré. “J’ai eu une carrière illustre, mais ça a toujours été, comme, super haut, super bas, comme monter les montagnes russes les plus folles jamais connues de l’homme. [Laughs] Émotionnellement, cela a été difficile. Lorsque REVOLVER EN VELOURS rompu, pour moi, c’était comme, ‘Oh mon dieu, je ne peux pas croire que j’ai sorti un autre groupe.’ Donc ça m’a un peu coupé le souffle, et je n’avais pas vraiment envie de me remettre tout de suite à faire un autre groupe ou projet.

“Quand j’ai commencé à faire ROIS DU CHAOS, c’est devenu strictement une question de plaisir “, a-t-il poursuivi. ” J’ai décidé : [and] Je vais appeler des gars que je n’ai jamais eu les couilles d’appeler, et n’ai pas peur. Il y a une ou deux réponses que vous pouvez obtenir – oui ou non. Et vous devez être capable d’accepter le non. Ne le prenez pas personnellement. J’ai appelé Keith Richards. J’ai appelé jimmy Page. J’ai appelé [Robert] Plante. Je m’en fichais. J’étais juste en train de les trouver et de les appeler. Et certains d’entre eux ont dit oui – non Robert Plante, merde [laughs] – mais Steven Tyler, Robin Sandre, Billy Gibbons, Joe Elliott, Sabrer, les DeLéo frères. Je vais jouer avec mes amis, et c’est génial.”



