Regardez We Will Rock You From Queen’s The Greatest Video Series

reine ont partagé “ We Will Rock You – Rocking The World ”, le dernier opus de leur “ The Greatest ” tout au long de l’année Reine officielle YouTube célébration des chansons, des performances et des réalisations les plus extraordinaires de leur incroyable histoire à ce jour. Vous pouvez consulter le nouvel épisode ci-dessous.

Le onzième épisode de cette semaine revisite une chanson qui deviendrait non seulement l’un des plus grands succès de Queen, mais aussi l’une des chansons les plus reconnaissables de l’histoire du rock, «We Will Rock You».

Dans une nouvelle interview exclusive avec Brian May, le légendaire guitariste et auteur-compositeur raconte comment cette chanson emblématique écrite pour l’album de 1977 du groupe, Nouvelles du monde est venu à la vie, le concert spécifique qui a inspiré sa création… et ce que cela a fini par signifier pour lui.

«Bingley Hall. Cette grande salle dans les Midlands. C’était déchaîné », se souvient May. «Tout est en sueur et chaud, l’ambiance est géniale. Tout le monde saute de haut en bas, fait du bruit, et ce qu’ils faisaient, c’est chanter.

«À l’époque, c’était vraiment nouveau, je dois vous dire. Vous n’êtes tout simplement pas allé à des concerts où les gens chantaient pour des groupes de rock. Mais à cette occasion particulière, ils ne se sont pas arrêtés… Je pense que je m’étais endormi en pensant – «que pourrait faire un public, que pourriez-vous lui demander de faire? Ils sont tous entassés là-dedans, ils ne peuvent pas faire grand-chose, mais ils peuvent frapper du pied, battre des mains et chanter.

«Il m’est venu en quelque sorte que nous faisions tous partie de ce scénario où nous sommes tous jeunes et pleins d’enthousiasme, nous pensons que nous pouvons changer le monde, et nous sortons… nous allons vous bercer! «We Will Rock You» signifie que nous allons changer le monde, et nous avons le sentiment que nous pouvons le faire quand nous serons jeunes.

Il continue: «Et puis… en regardant vers l’avenir quand vous vieillirez, que se passe-t-il quand vous vieillissez et que tout ce truc a en quelque sorte explosé, et vous vous tenez là et vous pensez ‘ce qui s’est passé, est-ce que j’ai changé le monde? Que s’est-il passé, qui suis-je et quel est le monde pour moi maintenant?

«J’aimerais quitter la planète en sachant que je viens de faire une petite différence dans la quantité de décence qu’il y a dans le monde. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça, mais j’essaye toujours. Donc, en un mot, c’est ce que veut dire «We Will Rock You». »

Regardez chaque épisode de «The Greatest» sur la chaîne YouTube officielle de Queen.