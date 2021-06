Regardez We Will Rock You Part 2 Le dernier de la série The Greatest de Queen

Poursuivre la célébration de l’une des chansons les plus instantanément identifiées de Queen, l’épisode de cette semaine de la série de vidéos “The Greatest” de Queen’s revient à Brian May parlant exclusivement pour la série sur le chanteur de stade Queen’s “We Will Rock You” et comment il a réussi à briser les règles en solo de guitare. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Avec son rythme et ses paroles immédiatement reconnaissables, il n’est pas surprenant que la chanson soit devenue l’un des hymnes les plus durables du groupe et qu’elle ait mérité une place au Grammy Hall of Fame. Dans cette interview spéciale pour “The Greatest” de la reine série YouTube hebdomadaire, May partage quelques informations supplémentaires sur l’évolution fascinante de ce classique et les secrets du solo de guitare emblématique du morceau.

« Je voulais que la chanson ne soit pas standard, je voulais qu’elle soit exceptionnelle à tous égards », dit-il. «Je voulais donc enfreindre toutes les règles et normalement le solo de guitare vient au milieu, puis vous revenez et avez le dernier couplet et terminez le truc. Je ne voulais pas ça, je voulais que toute la chanson soit là et que le solo de guitare sorte de nulle part.

« Je pouvais entendre quelque chose dans ma tête, mais je n’étais pas vraiment sûr de ce que c’était. Et dans ma mémoire, je pense que je n’y suis allé qu’une seule fois, je n’ai fait qu’une seule prise.

«Je viens de pêcher, je pouvais sentir quelque chose à l’intérieur et je ne savais pas vraiment ce que c’était, je jouais juste avec la sensation de ce qui sortait de mes écouteurs. Alors je suis retourné l’écouter, et le morceau que j’ai vraiment aimé était quelque chose sur lequel j’étais tombé par hasard. Ce petit riff m’est resté dans la tête et j’ai pensé que c’était la façon de terminer la chanson. Alors on a copié la bande, on l’a découpée, on a mis trois versions de ça ensemble, et c’est ce qu’on entend à la fin du morceau. En fait, je ne l’ai pas joué trois fois, je l’ai juste joué une fois et nous l’avons dupliqué et collé avec du ruban adhésif. C’est ce que vous entendez.

Révélé dans cette interview exclusive, les aspirants guitaristes en herbe de Brian May peuvent en apprendre davantage sur la façon dont le guitariste a réalisé l’un des solos les plus reconnus et distinctifs au monde de tous les temps.

« La chose dont je suppose que je suis le plus fier est le fait que la chanson soit devenue une partie de la vie publique, donc quand tout le monde y va, tout le monde fait boum, boum, clap, sous quelque forme que ce soit, c’est ce que c’est. Le plus grand compliment est quand les gens pensent que personne ne l’a écrit, ils pensent juste qu’il a toujours été là. Donc “We Will Rock You” est devenu, je ne sais pas, quelque chose de traditionnel et qui remonte à l’âge de pierre – et cela me rend heureux.

“Et cela apporte de la joie, cela rassemble les gens et c’est probablement la meilleure chose de toutes parce que “We Will Rock You” et “We Are The Champions” ont été conçus de cette manière, dans le sens d’essayer de rassembler les gens, et chaque fois que j’entends cela se produire lors d’un match de football ou d’un match de sport n’importe où dans le monde, je pense que « ouais, ça a plutôt marché. Cela rassemble les gens, cela donne aux gens l’impression qu’ils ont une sorte de pouvoir en se rassemblant ». C’est un bon sentiment pour l’humanité, je pense, la convivialité est une bonne chose.

