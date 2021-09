Regardez Will Smith féliciter personnellement le nouvel acteur de Prince Will

L’acteur Jabari Banks a été choisi pour jouer le rôle principal dans Bel-Air, la réinterprétation dramatique par Peacock de la sitcom classique de Will Smith, The Fresh Prince of Bel-Air. Banks est un habitant de l’ouest de Philadelphie qui vient de découvrir le monde du théâtre, ayant obtenu un baccalauréat en théâtre musical juste avant la pandémie.

Une vidéo publiée par Peacock montre que Banks est surpris lors d’un appel vidéo par Will Smith, qui l’informe qu’il a été choisi pour jouer le rôle principal, Will, à Bel-Air. Banks a promis qu’il était “si prêt” pour le rôle, montrant même une photo de lui-même et d’un groupe d’amis déguisés en acteurs de The Fresh Prince of Bel-Air.

Le rôle original est personnel pour Smith – non seulement c’est le rôle qui a lancé sa carrière d’acteur, mais le personnage était également vaguement basé sur lui, portant même le même nom. Dans cet esprit, il est formidable de voir que Smith a pu passer le relais au testament de la prochaine génération personnellement, sinon en personne.

“C’est un rêve devenu réalité. Vous ne savez pas”, a déclaré Banks lors de l’appel. “Vous le savez probablement. Vous le ressentez. Comme, la façon dont la série m’a impacté, moi et ma vie. Ça va être une expérience incroyable.”

Le redémarrage, simplement intitulé “Bel-Air”, semble être assez différent de la sitcom originale. La réimagination est basée sur une vidéo YouTube virale qui donne une tournure plus sérieuse et dramatique au concept de l’émission originale.