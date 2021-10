Regardez William Shatner voler dans l’espace à bord de la fusée touristique de Blue Origin

Tôt mercredi matin, le célèbre acteur de Star Trek William Shatner ira hardiment là où il n’a jamais été auparavant : l’espace réel. Shatner, mieux connu pour avoir joué James T. Kirk, capitaine de l’USS Enterprise, est sur le point de voler dans l’espace et de revenir, avec trois autres passagers, à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin en provenance de l’ouest du Texas.

Le vol d’aujourd’hui marque le deuxième vol en équipage du New Shepard, une fusée à passagers réutilisable développée par Blue Origin pour emmener les clients payants au bord de l’espace pour vivre quelques brefs moments d’apesanteur. Le premier vol avec équipage de la société en juillet comprenait le fondateur de Blue Origin, ancien PDG d’Amazon et actuellement le deuxième homme le plus riche du monde, Jeff Bezos.

va hardiment là où il n’est jamais allé auparavant

L’équipage qui monte aujourd’hui est éclectique. Aux côtés de Shatner, deux clients payants : Chris Boshuizen, ancien ingénieur de la NASA et co-fondateur de la petite société de satellites Planet Labs, ainsi que Glen de Vries, co-fondateur de la société de logiciels Medidata et vice-président des sciences de la vie dans un logiciel français. société appelée Dassault Systèmes. Audrey Powers, vice-présidente des opérations de mission et de vol chez Blue Origin, a été annoncée comme la dernière passagère avec Shatner la semaine dernière.

Le vol du quatuor durera environ 11 minutes au total. New Shepard est une fusée suborbitale, ce qui signifie qu’elle ne peut pas atteindre la vitesse ridicule nécessaire pour faire le tour de la Terre indéfiniment. Au lieu de cela, la fusée sera lancée à la verticale depuis le site de lancement de Blue Origin à Van Horn, au Texas. En quelques minutes seulement, la fusée grimpera à une altitude supérieure à 100 kilomètres, franchissant la frontière dans l’espace. Bien au-dessus de la Terre, la capsule se sépare de la fusée et les passagers à l’intérieur ont quelques minutes pour flotter et regarder par les hautes fenêtres la Terre en dessous.

Le vol de Shatner intervient quelques semaines seulement après la sortie de son nouvel album de créations orales, Bill, qui comprend une chanson avec Brad Paisley intitulée « So Far From The Moon », qui tourne autour de l’expérience de Shatner la nuit de l’alunissage d’Apollo 11 à 1969. À 90 ans, Shatner deviendra la personne la plus âgée à être allée dans l’espace. Il battra le légendaire aviateur Wally Funk, qui a volé sur le premier vol en équipage de New Shepard avec Bezos. Funk, qui a 82 ans, faisait partie d’un groupe de 13 femmes dans les années 1960 qui ont subi les mêmes tests que ceux utilisés par la NASA pour choisir ses premiers astronautes, mais s’est finalement vu refuser la possibilité de s’entraîner pour l’espace.

Shatner sera le deuxième acteur au cours des deux dernières semaines à s’envoler dans l’espace. L’actrice russe Yulia Peresild vient également de s’envoler vers la Station spatiale internationale à bord d’une fusée russe Soyouz afin de tourner des scènes dans l’espace pour un prochain film intitulé « The Challenge ».

« Je veux appuyer mon nez contre la vitre. »

La semaine dernière, Shatner a accordé une interview enjouée à Anderson Cooper de CNN à propos de son prochain trajet. « Je veux appuyer mon nez contre la vitre », a déclaré Shatner. « Ce que je ne veux pas voir, c’est quelqu’un d’autre qui me regarde. Non, non, nous ne voulons pas de ça.

La conversation s’est finalement transformée en rires, les deux faisant des blagues inappropriées concernant la forme de la fusée New Shepard. « Certaines personnes se sont moquées de l’apparence de la fusée, mais je pense que c’est cool », a déclaré Cooper. « Je l’aime bien. Je pense que la chose en apesanteur que je pense serait amusante.

« Eh bien, non, il n’y a rien à être… rien dont on puisse se moquer », a déclaré Shatner en réponse. « Nous inséminons le programme spatial. »

La nouvelle fusée Shepard de Blue Origin, transportant Jeff Bezos dans l’espaceImage: Blue Origin

Le vol New Shepard, appelé NS-18, intervient également moins de deux semaines après que 21 employés actuels et anciens de Blue Origin ont publié un essai public explosif dans Lioness, critiquant l’entreprise pour avoir créé un environnement de travail sexiste et dangereux. « D’après notre expérience, la culture de Blue Origin repose sur une fondation qui ignore le sort de notre planète, ferme les yeux sur le sexisme, n’est pas suffisamment à l’écoute des problèmes de sécurité et fait taire ceux qui cherchent à corriger les torts », déclare l’essai. Ce week-end, le Washington Post a également écrit un article critique sur Blue Origin, dans lequel les employés ont décrit l’entreprise comme une « culture bro autoritaire ».

« La présence de Shatner nous rappelle à quel point nous sommes différents de la Fédération ambitieuse que nous sommes aujourd’hui. »

L’auteur de l’essai Lioness, l’ancienne employée de Blue Origin Alexandra Abrams, a exprimé ses inquiétudes concernant le prochain vol Shatner. « J’espère sincèrement que l’équipage du NS-18 effectuera un vol nominal cette semaine. J’ai grandi sur ‘Star Trek » et je me souviens quand Jeff Bezos a visité Shatner chez Blue dans le Kent, Washington en 2019 », a déclaré Abrams, ancien responsable des communications avec les employés de Blue Origin, dans une déclaration à The Verge. « Pour moi, la présence de Shatner me rappelle à quel point nous sommes aujourd’hui différents de la Fédération ambitieuse, et continuera de l’être si rien ne change. « Star Trek » consiste à explorer notre humanité et notre évolution partagées en tant qu’espèce ; Je crains que nous ne devenions les Ferengis de notre propre histoire.

Malgré les problèmes de sécurité soulevés dans l’essai, Blue Origin n’a connu le succès qu’avec les vols de sa fusée New Shepard. Avant son premier lancement en équipage, Blue Origin a lancé et atterri avec succès New Shepard jusqu’à 14 fois avec trois véhicules distincts. Le vol qui a transporté Bezos et Funk s’est bien déroulé, tout comme un vol de recherche ultérieur sans équipage qui a envoyé 18 charges utiles commerciales dans l’espace.

Le décollage ce matin est prévu à 10 h HE depuis l’installation de lancement de Blue Origin à Van Horn, au Texas. La société prévoit de commencer à diffuser en direct la couverture du vol 90 minutes avant le décollage.