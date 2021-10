L’acteur légendaire William Shatner voyage dans l’espace sur un vol Blue Origin, et les fans de l’icône Star Trek peuvent le regarder en direct. CBS News rapporte qu’à 90 ans, Shatner sera la personne la plus âgée à avoir jamais atteint l’espace. Le décollage est prévu à 10 h 30 HE, après avoir été reporté de mardi en raison de vents violents. Les fans intéressés à voir le lancement de la navette en direct peuvent le faire ci-dessous ou en cliquant ici.

Cette histoire se développe…