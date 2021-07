BANDE MARRON ZAC a réalisé une reprise du METALLIQUE classique “Entre Sandman” lors du concert d’hier soir (samedi 24 juillet) au Jam d’été des villes jumelles à Shakopee, Minnesota. Des séquences vidéo filmées par des fans de leur interprétation peuvent être vues ci-dessous.

BANDE MARRON ZAC a joué “Entre Sandman” lors de ses spectacles vivants pendant une dizaine d’années, y compris en janvier 2019 lorsque le groupe country américain a été rejoint par Dave Grohl à Atlanta, en Géorgie, pour clôturer son set au Bud Light Dive Bar.

Dans une interview de 2018 avec Chronique d’affaires d’Atlanta‘s Phil W. Hudson et personnalité de la radio d’Atlanta Remorqueur Cowart, BANDE MARRON ZAC multi-instrumentiste Cuisinier d’argile a déclaré à propos de la couverture du groupe de “Entre Sandman”: “Ça fait sept ans que ça existe. Les gens ne se lassent pas qu’on le fasse.”

BANDE MARRON ZAC membre fondateur et auteur-compositeur John Driskell Hopkins Raconté Herald Tribune en 2014 que jouer “Entre Sandman” “est mon préféré, de loin.”

BANDE MARRON ZAC est une multi-platine, Grammy Award-groupe de rock sudiste gagnant dirigé par le leader Zac Brun. Tout au long de leur carrière de dix ans, BANDE MARRON ZAC a eu six albums consécutifs atteignant le top 10 du Billboard 200 et cinq albums consécutifs ont fait leurs débuts au n ° 1 sur Panneau d’affichagele classement des albums country de . À ce jour, le groupe a remporté trois Grammy Awards, y compris “Best New Artist” en 2010, a vendu plus de 30 millions de singles, neuf millions d’albums, a atteint 15 singles radio n ° 1 et est le deuxième groupe à dépasser les formats Country et Active Rock.

BANDE MARRON ZAC a été la tête d’affiche de sept tournées nord-américaines et détient actuellement le record du plus grand nombre de spectacles consécutifs à guichets fermés dans l’emblématique Fenway Park. Depuis leurs débuts, BANDE MARRON ZAC a développé une réputation auprès des critiques et des fans comme l’un des artistes live les plus dynamiques, marqué par une forte musicalité qui défie les frontières des genres.



