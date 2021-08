Regardez: Zak Brown révèle une énorme collection de voitures historiques F1

Zak Brown a montré son énorme collection de voitures historiques, qui comprend de nombreux classiques du monde de la Formule 1.

Le McLaren Le PDG a souvent parlé du grand nombre de voitures de course classiques qu’il possède – il devait même en conduire une, la Lotus 79, au Grand Prix de Grande-Bretagne avant de tester pour COVID-19 et ne pouvait donc pas.

Ce n’est qu’une des nombreuses voitures emblématiques de F1 de l’histoire du sport qu’il peut appeler la sienne, et il les a maintenant toutes montrées pour que nous puissions les voir.

Vérifiez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Dans une vidéo sur la chaîne Youtube Kidd in a Sweet Shop, l’Américain a fait visiter le garage United Autosports où il conserve tous les véhicules qu’il a acquis au fil des ans.

Les voitures de F1 exposées étaient la voiture de Jody Scheckter de 1977, la Lotus susmentionnée de Mario Andretti, la McLaren de 1991 d’Ayrton Senna et celle de Mika Hakkinen de 2001. Il possède également l’un des karts de Senna.

La collection de Brown a beaucoup à voir avec les pilotes qu’il idolâtre le plus, le Brésilien, Hakkinen et Andretti étant trois de ses cinq favoris avec Emerson Fittipaldi et Nigel Mansell.

Il n’achète également que des voitures qui ont remporté des courses pendant qu’elles étaient en compétition, et cette règle s’applique à la fois aux machines de F1 qu’il possède ainsi qu’aux voitures de toutes les autres catégories.

Mis à part la F1, l’IndyCar est peut-être celui qui l’intéresse le plus, et il prend beaucoup de plaisir au fait que McLaren concoure et se débrouille bien dans les deux, et est satisfait des pilotes de l’équipe – Lando Norris, Daniel Ricciardo, Pato O ‘Ward et Felix Rosenqvist – dans les deux.

« Lando est génial, Daniel est génial, nous avons maintenant une excellente équipe d’Indy Car avec Pato et Felix… », a-t-il déclaré à Kidd.

L’implication de Brown et McLaren dans l’IndyCar augmentera après l’annonce qu’ils prendront une participation accrue de 75 % dans l’équipe IndyCar Arrow McLaren SP à la fin de 2021.