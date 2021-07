Regardez Zz Top jouer le premier spectacle après la mort de Dusty Hill

Des séquences vidéo filmées par des fans de ZZ TOPLa représentation du 30 juillet à Tuscaloosa, en Alabama, est visible ci-dessous. Le concert à l’amphithéâtre Tuscaloosa a marqué le premier du groupe depuis la mort de Colline poussiéreuse, bassiste, chanteur et auteur-compositeur pour un trio qui est resté ensemble depuis plus de 50 ans. Remplir pour colline au spectacle de Tuscaloosa était ZZ TOPla technologie de la guitare de longue date François Elwood, qui a travaillé avec le groupe pendant plus de deux décennies. Selon le groupe, Francis continuera à jouer de la basse pendant ZZ TOP pour un avenir prévisible.

ZZ TOP a annulé un spectacle mercredi dernier (28 juillet) en Caroline du Sud après avoir appris que le joueur de 72 ans colline était mort dans son sommeil à son domicile de Houston, au Texas.

Interrogé par Variety sur ce qu’il pensait de continuer avec Francis remplir, ZZ TOP leader Billy Gibbons: “Eh bien, c’était une directive directe de M. Dusty Hill. Quand il m’a attrapé le bras et m’a dit : “Je pense que je dois aller voir le médecin pour voir si je peux rebondir”, a-t-il dit : “En attendant, je veux que vous preniez notre technicien en guitare, M. Elwood‘ – François Elwood — « et sortez-le de cette station technique et attachez-le avec ma guitare et faites-le continuer avec chaque note. » Et j’ai dit : ‘Eh bien, si c’est votre souhait, je respecterai cela.’ Et bien sûr, nous avons été très, très chanceux d’avoir une réserve solide à remplir.

“Ce qui met vraiment tout le monde dans les cordes, c’est que Elwood occupait le poste de technicien de guitare depuis 30 ans en tant que jeune homme rasé de près. Et lorsque le verrouillage était imminent, nous nous sommes tous réunis pour une réunion de groupe, avant que les choses ne deviennent trop féroces. Et j’ai dit, ‘Poussiéreux, il semble que nous ne pourrons pas faire grand-chose ni aller nulle part. Qu’est-ce que vous envisagez de faire?’ Et il a dit : ‘Eh bien, je vais vous dire ce que je ne vais pas faire. Et ça a coupé la pelouse. Je ne vais pas couper l’herbe. Et j’ai souri et j’ai dit : « Eh bien, je vais me joindre à vous là-dessus. » Et Elwood s’est exclamé et a dit: “Eh bien, si vous ne coupez pas l’herbe, je ne vais pas couper mes moustaches.” Et quand nous nous sommes réunis pour commencer les répétitions il y a à peine une semaine et demie, voici venu Elwood, et j’ai dit: ‘Mon Dieu, tu as des moustaches au menton aussi longtemps que moi et Poussiéreux!’

“Alors, quand il est monté sur scène l’autre soir, je regardais par-dessus la première rangée et tout le monde se donnait un coup de coude, et ils pointaient du doigt et disaient:” Regardez, le ZZ TOP le cirque continue de tourner. Il y a un autre monstre là-haut. En fait, j’ai dû me promener et l’attraper par le menton pour lui donner un coup sec, juste pour montrer au public – j’ai dit: “Les gars, c’est la vraie affaire ici.” [Laughs] Mais il honore Poussiéreuxsouhaits, et je sais que, où que Poussiéreux peut-être, il sourit probablement, sachant simplement que toutes les notes sont en place et que la férocité continue. »

Francis a fait ses débuts en direct avec ZZ TOP le 23 juillet au Village Commons de New Lenox, Illinois, après colline a été contraint de retourner au Texas pour régler un problème de hanche.

Le 21 juillet, ZZ TOP a annulé son concert à Evansville, Indiana en raison d’un “problème de santé au sein du groupe”, selon un média local Evansville Courrier & Presse.

ZZ TOP a lancé sa dernière tournée il y a deux semaines à Manchester, Iowa. Le trek, baptisé “Une célébration avec ZZ Top”, se poursuivra en août avec des dates dans le Sud, le Midwest et le Far West.

Lorsque ZZ TOP a annoncé la tournée, colline — qui a rejoint le groupe un an après sa formation en 1969 — a commenté : “Ils ont fermé la porte juste après notre tournée du 50e anniversaire et maintenant elle est de nouveau ouverte. Nous sommes ravis de sortir et de jouer notre musique pour tout le monde.”

Les arrangements funéraires pour colline n’ont pas encore été annoncés publiquement.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).